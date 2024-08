Nacho Palau, sobre su relación con Ricky Martin: "si hubiera algo más no te lo diría, se sabría con el tiempo"

Hace unas semanas comenzaron los rumores que indicaban que el que fuera pareja de Miguel Bosé podría tener un romance con otro cantante mundialmente conocido. A pesar de haber preguntado a los susodichos cuál es su relación, no ha sido hasta esta noche cuando hemos podido averiguar qué hay entre ellos a través de una entrevista de Nacho Palau en '¡De Viernes!'. El que fuera concursante de reality se remontaba al pasado para recordar que él y Ricky Martin se conocen "desde hace muchos años, muchos años" y se deshacía en halagos al describir al cantante: "Es un bombón, es un bombón de tío". Aseguraba que se tienen cariño mutuo y no se escondía al hablar del interés que le despierta: "Físicamente me gusta mucho". Utilizando la palabra "caliente" para describirle en las distancias cortas, reconocía que reúne muchas características que le gustan: "puertorriqueño, la forma de hablar, es muy meloso, es muy... Y luego además es muy generoso, está muy pendiente. ¿A quién no le gusta Riqui Martín?". También quiso aclarar que la última vez que fue a su concierto en Galicia fue por iniciativa propia, descartando que el propio cantante le invitara personalmente. En aquel momento, pudieron ponerse al día y reconoce que "fue muy cariñoso". Al describir su relación con él, no esconde lo cómodo que se siente a su lado: "Ricky es un tiarrón, es un pedazo de tío, Ricky es Ricky". Aunque a la hora de desvelar cuál es verdaderamente su relación, resolviendo la incógnita que lleva varias semanas en el aire, se mostraba cauto: "Seguramente si hubiera algo más no te lo diría, es verdad, o se sabría con el tiempo". Pero aclaraba que, dado su historial amoroso, no tiene en mente tener una relación con otro cantante: "No, no me metería ahora en camisas once varas con otro cantante, no". Dado que Ricky Martin y Miguel Bosé también tienen amistad, confesaba que a su expareja podría molestarle que tenga relación con el cantante. Respecto a si está preparado para volver a ilusionarse, respondía: "Me gustaría tener una compañía, estar acompañado. Sí, obviamente estar enamorado".

