José Manuel Parada asegura que Julián Muñoz sigue luchando a pesar de su delicado estado de salud

El equipo de Europa Press ha podido hablar con José Manuel Parada, quien ha abordado diferentes temas de actualidad. Entre otros, el colaborador de televisión ha dejado claro su posicionamiento neutral respecto al reciente reto propuesto en defensa de la memoria de María Teresa Campos frente a Edmundo Arrocet. "Lo que ha pasado entre María Teresa y Edmundo, yo no lo sé, no lo puedo juzgar. Algo que no conozco, no lo puedo juzgar. Yo los he visto muy felices. Yo he visto a Teresa con Edmundo súper feliz. Me lo ha confesado, que estaba muy enamorada, muy ilusionada, y yo le dije, qué alegría me das, me encanta verte feliz, Teresa. Entonces yo no sé qué pasó ahí, y por lo tanto ya digo, como quiero a Teresa y la sigo recordando, y quiero a Edmundo, pues oye, no me descanto por ninguno de los dos", ha explicado. En su intervención, Parada también abordó la posibilidad de que Isabel Pantoja venda 'Cantora'. Sobre este tema, comentó: "Eso dicen, pero bueno, yo... tengo que verlo para creerlo. Cuando esté ya ahí ante notario la firma, pues entonces me lo creeré". Respecto al reciente fallecimiento de Carlos Goyanes, el colaborador recordó la figura del fallecido: "Carlos Goyanes es hijo de Manuel J. Goyanes, que fue el descubridor de Marisol, y que hizo montones de películas, y ya no solo con Marisol, sino con otros muchos intérpretes. Y después fue el primer marido de nuestra Pepa, de nuestra Pepa Flores, y además yo recuerdo que Pepa siempre decía que de toda aquella etapa recordaba con muchísimo cariño, después del tiempo, después de la separación, porque hombre, más que un enamoramiento lo que fue, fue una hermandad, eran casi como hermanos. Y lo recordaba con mucho, con mucho cariño". Parada también expresó su apoyo a las hijas de Goyanes, añadiendo: "Lo siento mucho por sus hijas, que están pasando fatal, por Cari Lapiqué, le mando un abrazo enorme". En cuanto al estado de salud de Julián Muñoz, compartió: "Sí, sé que está malito, precisamente ayer, muchos compañeros de la prensa se encontraban en la fiesta de Arantxa de Benito por saber qué pasaba con el estado de salud de Julián Muñoz, y nos sorprendió que el que realmente, pues, murió no fue Julián, y que espero que dure mucho tiempo. Sí, está mal mucho, pero bueno, parece ser que va manteniéndose bastante en forma". Además, desveló que Mayte Zaldívar le comentó sobre una conversación que ambos tenían pendiente: "Mayte me dijo, tenemos una conversación pendiente muy importante".

