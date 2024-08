Escassi comparte un enigmático mensaje desde sus vacaciones en Colombia

En pleno huracán mediático por su polémica ruptura con María José Suárez y su incipiente relación con Hiba Abouk -aunque ambos insisten en que son solo amigos a pesar de haber sido sorprendidos en actitud cómplice en Madrid y Túnez- Álvaro Muñoz Escassi ha puesto tierra de por medio y se ha ido a Colombia. Un viaje por motivos laborales -con la marca de cafés con la que colabora desde hace años- en el que está compaginando a la perfección sus compromisos de trabajo con momentos de ocio en la localidad de Cartagena de Indias. Hace unos días se activaban las alertas con unas imágenes emitidas en el programa 'TardeAR' de Álvaro acompañado por una misteriosa mujer con la que se mostró muy relajado y cercano. Falsa alarma, puesto que no tardábamos en descubrir que dicha acompañante se trataría de María Baqué, dueña de la marca cafetera, con la que el andaluz mantiene una relación profesional a la par que de amistad desde hace años. Especulaciones que han sacado el lado más 'juguetón' de Escassi, que tomándose con humor dichos rumores ha decidido despistar a la prensa compartiendo un enigmático mensaje dejando entrever que podría estar muy bien acompañado durante sus vacaciones en el paradísiaco destino colombiano. Hace varias horas el jinete publicaba un storie en su cuenta de Instagram de un precioso atardecer acompañado de las siguientes palabras: "Y esto no ha sido lo más bonito del día" ha escrito junto a un emoticono de corazones y otro con un guiño y la lengua fuera, revelando que la puesta de sol no había sido lo más especial de la jornada. Un mensaje que no sabemos a quién está dirigido pero con el que irremediablemente el sevillano ha sembrado la duda. ¿Con quién está disfrutando de sus vacaciones en Colombia teniendo en cuenta que Hiba está pasando unos días en Ibiza?

