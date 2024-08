Borrell advierte de que si no hay una transición en Venezuela "lo pagará el pueblo"

El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, ha advertido este sábado de que si no se abre paso a una transición política democrática en Venezuela "lo pagará el pueblo". Borrell considera que es "indispensable el diálogo político entre las partes". "Y la comunidad internacional debe apoyarlo. Pero no cualquier diálogo. Si se da una salida en falso a esta crisis, una salida que no refleje la voluntad del pueblo expresada en las urnas, si no se inicia una transición democrática, lo pagará el pueblo venezolano que tanto ha sufrido ya", ha advertido Borrell en una entrada de su blog. "Lo pagará la economía venezolana. Y lo pagará la región, ya que la desesperanza y la falta de horizontes empujará a la migración y al exilio a muchos venezolanos, además de los más de 7,7 millones de venezolanos que ya han huido del país. Una nueva ola migratoria afectaría todavía más a países que han sido muy generosos pero que viven situaciones sociales y económicas difíciles", ha resaltado. Por ello pide respeto a la voluntad del pueblo venezolano, en referencia a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que la oposición denuncia fraude. "El respeto de la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia, y resuelva la actual crisis política y socioeconómica con garantías para todos", ha apuntado. El máximo representante diplomático de la UE ha abogado así por la "reconciliación y coexistencia pacífica" en Venezuela como "único camino". "Y la comunidad internacional debe ayudar a alcanzarlo", ha apuntado. Borrell ha defendido además "la vía electoral y democrática como la única solución a la crisis venezolana" y ha recordado que si no ha habido Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en estas últimas elecciones presidenciales "es porque las autoridades venezolanas nos retiraron la invitación". Sí ha estado en Venezuela como observador el Centro Carter, que ha apunatdo que "la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral", ha recordado Borrell. La clave está en que las autoridades han declarado a Nicolás Maduro como presidente electo sin haber anunciado resultados desglosados por mesa electoral. En cambio, destaca que la oposición "ha actuado con transparencia" con la presencia de casi 90.000 testigos de mesa que han conseguido escanear y registrar más del 80 por ciento de las actas electorales certificadas expedidas por las máquinas de votación para su posterior publicación. "En base a las actas publicadas por la oposición, como he anunciado en nombre de la UE en una declaración acordada por los 27 Estados Miembros, Edmundo González Urrutia parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa", ha subrayado Borrell. El responsable diplomático de la UE ha denunciado por otra parte la "ola represiva desencadenada" en Venezuela y que "afecta sobre todo a los territorios alejados del foco mediático de Caracas". "Lo más urgente es que las autoridades venezolanas pongan fin y de forma inmediata a las detenciones arbitrarias y a la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil, y que todos los presos políticos sean puestos en libertad", ha planteado. Como solución, Borrell propone "diálogo, transparencia y respeto de la soberanía y voluntad del pueblo venezolano". Por ello la UE ha pedido "de forma unánime" la publicación de las actas y en la verificación independiente de las mismas como única manera de garantizar la integridad de los resultados electorales. "El retraso en la publicación completa de las actas sólo arroja más dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente", ha advertido. Propone además que la ONU, a partir del trabajo realizado por el panel de expertos, "podría desempeñar un papel activo para asegurar un proceso de verificación independiente". Borrell ha advertido además del riesgo de caer en "interesados enfrentamientos ideológicos". "No estamos frente a una cuestión ideológica, sino algo mucho más importante: el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos. Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica", ha planteado.

