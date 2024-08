Ayoub Ghadfa: "Quería el oro pero he rendido bien, me falta por aprender"

El boxeador español Ayoub Ghadfa reconoció el éxito de su medalla de plata aunque no vio invencible al uzbeko Bakhodir Jalolov, quien ganó su segundo oro olímpico en +92 kg, dispuesto a seguir "aprendiendo" y mejorando para buscar una nueva oportunidad, aunque aún no sabe seguro si su futuro estará en el boxeo profesional. "Una medalla olímpica no se consigue cualquier día. Me sabe un poco agridulce porque quería el oro pero he rendido bien, lo he dado todo. Me llevo una medalla que no es poco", dijo en zona mixta ante los medios, después de caer en la final de Paris 2024. En el combate en las habituales instalaciones de Roland Garros, el español plantó cara al gran favorito, aunque los jueces no le dieron ni un asalto. "Sí se podía hacer más, lo he dado todo pero faltaba un poco más de experiencia, años de combate, estoy cogiendo ahora más soltura en el ring", afirmó. "Me encuentro cada vez mejor, peleando mejor, pero no ha podido ser. Nunca se deja de aprender. Todo el mundo sigue aprendiendo en la vida y me falta mucho por aprender también", añadió, emocionado por la sorpresa de ver a sus padres tras el combate. "Me lo olía, porque estaba hablando con ellos y les notaba raros. Ha sido una sorpresa, poder celebrarlo con ellos, darles la medalla, mis padres son mi pilar, mucha alegría", confesó. Por otro lado, el marbellí apuntó que su futuro sí podría pasar por buscar el oro en los Juegos de Los Ángeles 2028. "A prepararse para Los Ángeles y lo que venga. No sé si será Los Ángeles o otra cosa. Dios sabrá. Ahora me preparo las maletas para irme de vacaciones. Toca descansa y ya veremos", dijo. "No lo sé. No he recibido ofertas (para el boxeo profesional), de momento sigo en amateur, con el equipo dándolo todo, que está creciendo, estamos orgullosos de todos", terminó.

