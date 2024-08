Una dura caída acaba con las opciones de Albert Torres y Sebastián Mora en la Madison

La pareja española formada por Albert Torres y Sebastián Mora ha concluido este sábado, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en el noveno puesto de la prueba de Madison del ciclismo en pista, después de que Torres no pudiera completar las últimas 30 vueltas debido a una dura caída. Ese durísimo percance sufrido por el menorquín impidió a la pareja española luchar por las medallas, e incluso les costó el diploma. El competidor belga Linsay de Vlyder perdidó el control de su bicicleta tras hacer el 'afilador' y cayó al suelo, justo delante de un Torres que en ese instante rodaba a alta velocidad y en pleno ataque. El balear no pudo esquivarlo y se golpeó con violencia contra la pista del Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines. El médico de carrera consideró que Torres no era apto para regresar a la competición y Mora completó en solitario la treintena de vueltas que restaban de carrera. "Estoy preocupado a nivel físico porque tengo un golpe importante en la muñeca, pero lo más duro es a nivel anímico. Hay que aceptar que me he tenido que retirar por la decisión de los jueces y médicos, que por el protocolo de conmociones te obligan a abandonar", declaró el propio Torres a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). Luego describió lo ocurrido como "frustrante" porque él "solo pensaba en volver a carrera", pues Mora le "estaba esperando a pista". "Creo que estábamos en una situación muy buena, aunque es verdad que Dinamarca e Italia estaban liderando la carrera tras coger vuelta, en el momento de la caída nos encontrábamos atacando. Me voy triste por no haber podido terminar la carrera", afirmó el ciclista menorquín. El dúo de España era sexto con 15 puntos en el momento de la caída, que se produjo cuando la Madison iniciaba su tramo final, con el desgaste pasando factura. Torres y Mora habían leído bien la situación y se habían movido en busca de entrar en la pelea por las medallas, pero un giro de guion dio al traste con todas sus opciones. Esa retirada del balear por obligación médica dejó al castellonense en solitario para lo demás; aun así, Mora conservó la novena posición definitiva. Ya en ese tramo final, los portugueses Iúri Leitão y Rui Oliveira ganaron vuelta y los últimos cuatro esprints, volteando así la clasificación hasta apuntare la victoria en seta Madison con 55 puntos. La segunda posición --y su plata-- fue para los italianos Elia Viviani y Simone Consonni, habiendo sumado 47 puntos, mientras que el tercer puesto --y su bronce-- se lo llevaron los daneses Niklas Larsen y Michel Morkov con 41 puntos a la conclusión de las 200 vueltas a la pista.

