Sergio Camello: "Santi Denia me dijo que había soñado con mi gol"

El internacional español de fútbol Sergio Camello ha confesado que el seleccionador Santi Denia le dijo que había "soñado" con el gol que el futbolista anotó para ganar la final contra Francia (3-5) en los Juegos Olímpicos de París, y ha asegurado que tanto el cuerpo técnico como sus compañeros han hecho que se lo "creyese". "Han hecho que me lo creyese. Santi me lo dijo, 'he soñado el gol', y te juro que el día antes me narró el gol tal cual. Me dijeron que me lo creyese, y seguramente si no lo hubiese creído tanto y lo hubiese visualizado, hubiese estado una noche entera dándole vueltas imaginándome cómo podía meter el gol. Te juro que pensaba y lo sabía que iba a ser de vaselina. Fueron dos al final", señaló ante los medios de comunicación tras el homenaje al equipo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). El delantero del Rayo Vallecano destacó la "unión" del grupo, que le hizo creer que iba a llegar su "momento". "El cuerpo técnico y los jugadores hicieron que me lo creyese. Me lo estuvieron diciendo, que la iba a tener, que iba a ser yo quien diese el oro a España. Y todo ha querido que sí", dijo. "Yo a priori venía como reserva, he intentado hacer mi trabajo de la manera que podía, apoyando al grupo, no dejándome ir. Cuando Oyarzabal mete el gol que nos da la Eurocopa, lo primero en lo que nos fijamos es en que lleva el dorsal 21, el mismo que yo. Lo dijimos, lo iba a meter yo. Se ha juntado todo, tenemos que estar orgullosos del país que tenemos", añadió. En este sentido, aseguró que "se ha dado todo" y en "el escenario perfecto". "Ya lo hicimos en Marsella contra Marruecos, salimos a calentar y ya estaba lleno el campo, nos silbaron cuando todavía no estábamos ni cambiados. Lo hicimos en la semifinal, que era muy complicado, era una final anticipada. Lo hicimos en París, remontando en 1-0 muy complicado, remontando en el último minuto de penalti, después de un torneo tan largo, tan corto, en el que no tienes tiempo para el descanso. Cualquier equipo se hubiese venido abajo. Yo sabía que íbamos a ganar. Santi me lo dijo, que iba a marcar. Iba a salir con el 3-1 y el fútbol es así de caprichoso que quiso que empatase el partido para que lo metiese yo", expresó. "Ha sido todo muy rápido, todavía no somos conscientes de lo que hemos hecho, no nos ha dado tiempo. Acabamos y ya te meten caña con la prensa, te meten caña para que te duches, para que vayas al avión. Todavía no nos ha dado tiempo para sentarnos, pensarlo en frío. Ahora mismo iré con mis colegas al barrio y cuando esté con ellos seguramente empezaré a analizar todo, la dimensión de lo que hemos conseguido", prosiguió. Por otra parte, Camello destacó la importancia del éxito del viernes. "La gente ve una medalla para España, una cosa histórica, a nosotros lo valoramos de otra manera. Te acuerdas de los esfuerzos que han hecho tus padres para que pudieses llegar ahí, que no son pocos; las charlas con tus colegas, muchas dudas. Es mucho sacrificio. En el Atleti tengo un mellizo, he ido de la mano con él y él se ha quedado. Va para todos los que están detrás de mí, los que me han ayudado", subrayó. "Después de todo lo que hemos conseguido, la gente se ha dado cuenta de que aquí hay talento. Yo creo que esto viene de lejos, llevamos 20 años mostrando que hacemos el mejor fútbol del mundo. Se ha juntado todo en este verano. Que se fijen en el talento español, y no solo en el fútbol", concluyó.

