La "familia" de la selección de fútbol, homenajeada en la Ciudad del Fútbol por su oro olímpico

La selección española olímpica masculina recibió este sábado un pequeño homenaje en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) por la conquista de la medalla de oro en los Juegos de París, un éxito basado principalmente en haber sido una "familia" y que será todavía más recordado y valorado por sus protagonistas según vaya pasando el tiempo. El combinado que dirige Santi Denia aterrizó a primera hora de este sábado procedente de la capital francesa, donde este viernes, en el Parque de los Príncipes, se proclamó campeón olímpico al derrotar por 3-5 a la anfitriona Francia, tras una prórroga. "Es mucha emoción, conseguir un oro olímpico es emocionante, pero te acuerdas de todo el proceso desde el 1 de julio. Lo más bonito es que hicieron familia, dejaron los egos a un lado, en un momento hicieron 'clic' y la gente se puso. Estamos también muy agradecidos al esfuerzo de Fermín López y Alex Baena y quiero agradecerles a todos los futbolistas el esfuerzo porque son los protagonistas, habéis trabajado y soñado y os lo habéis merecido", señaló Santi Denia. El seleccionador reconoció que el volver a conseguir un oro olímpico 32 años después "del famoso partido" de Barcelona'92 "era un reto más y motivo para estar más motivados", y agradeció el trabajo del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. "Siempre ha estado al lado. Me llamó cuando perdimos contra Egipto y me dijo que qué necesitaba", apuntó. "Es muy difícil que alguien iguale a Juan (Miranda) y Eric (García)", expresó sobre los dos defensas, plata hace tres años en Tokio. "Pero todos han hecho historia y lo van a valorar cuando pasen unos años y se lo cuenten a sus hijos y nietos", sentenció el técnico manchego. Precisamente, el lateral fue otro de los que habló en el acto y confesó que se sentía "un privilegiado". "Este oro es gracias a los de blanco (vestimenta con la que iban los jugadores) y los de rojo (la del 'staff'), más aún porque han trabajado el doble. Hemos sido una familia durante mes y 'pico' y cuando pase el tiempo valoraremos muchísimo la medalla y será un día importante en nuestras vidas futbolísticas", subrayó. El jugador del Betis recordó que en el mundo del fútbol quizá no se valora tanto "una plata o un bronce", pero que en su caso "según pasaron los días" tras la derrota ante Brasil en 2021 sentía la medalla "casi como un oro". "Eric y yo teníamos esa 'espinita' y por suerte ha podido salir bien", celebró. "Hay muchos momentos en estos 42 días, los hemos vivido de manera muy intensa, desde el debut ante Uzbekistán todo fue pasando muy rápido", relató otro de los capitanes, Sergio Gómez. "Cuando llegamos a la prórroga sentí que íbamos a ganar, la ilusión que teníamos por el oro salió en ese momento", añadió el centrocampista. Finalmente, en representación de la RFEF estuvo uno de sus vicepresidentes, Pablo Lozano, también uno de los responsables en el organismo las categorías inferiores masculinas. "Somos una referencia, hemos conseguido algo que será difícil de superar. Gracias a Pedro (Rocha), que desde el día uno me llamó para ver cómo estaban todos, y a Alejandro Blanco, que me ha sorprendido y nos llamaba todos los días para preguntarnos qué necesitábamos y os ha dado cercanía y cariño, que es lo mas importante", remarcó. "Aquí se hace el mejor trabajo del mundo y por eso se consigue lo que se consigue, un oro es el mayor logro. Os voy a pedir (a los futbolistas) dos cosas: no cambiéis como personas y acordaros de estos días de vuestros familiares y de los que aportaron su granito de arena. Esta medalla se la dedico también a todos esos entrenadores anónimos de categoría base", concluyó el también presidente de la Federación Andaluza.

