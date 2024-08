El Comité Organizador de Paris 2024, "orgulloso" del "gran éxito" de estos Juegos

El presidente del Comité Organizador de Paris 2024, Tony Estanguet, insistió en que no se arrepiente "en absoluto" de cómo se han desarrollado los Juegos Olímpicos, los cuales calificó de "gran éxito", aunque sí admitió que existieron imperfecciones. "Sería un poco como si un niño mimado dijera 'me arrepiento de los Juegos Olímpicos', no es el caso. Sí, fui atleta y soy perfeccionista, puedo ser un poco quisquilloso. Sé que las cosas no fueron perfectas. Tuvimos problemas, cosas que había que afinar. Siempre hay cosas que se pueden mejorar y hemos tenido problemas que resolver día tras día", analizó Estanguet en rueda de prensa. El ganador de tres oros olímpicos en piragüismo en eslalon entre 2000 y 2012, sin embargo, sacó pecho de los resultados de estos Juegos. "Si alguien me hubiera dicho la víspera de la ceremonia inaugural cómo iban a ir las cosas, habría dicho 'apúntame'. Es maravilloso, es un gran éxito, un éxito colectivo, increíble", celebró. "Francia se ha unido para sacar adelante esta edición de los Juegos Olímpicos. Estoy muy orgulloso de este gran éxito. No me arrepiento, en absoluto", defendió Estanguet, que recordó también la ceremonia de apertura, interrumpida por la lluvia, el mal tiempo en los primeros días o la suspensión de entrenamientos y pruebas en el Sena por la calidad del agua. Ahora, París se prepara para pasar la antorcha olímpica este fin de semana a Los Ángeles, anfitriona de 2028, y la capital francesa centrará su atención en los Juegos Paralímpicos, que comenzarán el 28 de agosto. "Tenemos el mismo nivel de ambición para los Juegos Paralímpicos", añadió Estanguet. "Los Juegos Paralímpicos prolongarán esta celebración. Hay una ambición muy grande por parte de los equipos de París 2024 para tener éxito en estos primeros Juegos Paralímpicos organizados en Francia", concluyó.

