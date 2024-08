Aumentan a más de 700 las personas detenidas por los disturbios en Reino Unido

La Policía de Reino Unido ha detenido a más de 700 personas por su presunta participación en los disturbios ultraderechistas originados tras el asesinato de tres niñas en Southport, Inglaterra, unos acontecimientos sobre los que se ha pronunciado este viernes por primera vez el rey Carlos III. En concreto, el dato oficial de la Policía da cuenta ya de al menos 741 detenciones, de las cuales 302 corresponden a personas que ya han sido imputadas. El Gobierno de Keir Starmer ya había prometido que los procesamientos serían rápidos y, de hecho, en estos últimos días se han sucedido varias condenas. La lista, en cualquier caso, no es definitiva, puesto que la Policía prevé que "cientos de sospechosos más" sean detenidos "en los próximos días y semanas". Las fuerzas de seguridad también seguirán en estado de máxima alerta este fin de semana, con un despliegue aproximado de 6.000 agentes, informa Sky News. Starmer se ha mostrado "absolutamente convencido" de que la labor policial y la "rápida" acción de la Justicia ha contribuido a frenar la ola de protestas, sofocada a raíz de las manifestaciones antirracistas convocadas el miércoles como respuesta a decenas de concentrciones ultraderechistas. El 'premier', que ha visitado el centro de operaciones especiales de la Policía, ha abogado por no bajar la guardia. "Tenemos que estar en máxima alerta este fin de semana para estar absolutamente seguros de que nuestras comunidades están a salvo", ha afirmado. PRIMER MENSAJE DEL REY Carlos III había recibido en estos últimos días informes de situación a través del primer ministro, pero hasta este viernes no se había referido a la escalada d tensiones. El Palacio de Buckingham ha trasladado la satisfacción del monarca por "los muchos ejemplos de espíritu de comunidad" surgidos como respuesta a "la agresión y la criminalidad de unos pocos". El rey ha agradecido además la labor de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia para "restaurar la paz" en las áreas afectadas por los "desórdenes violentos".

