Anabel Pantoja y David Rodríguez, más unidos que nunca, hacen frente a las críticas y rumores

Anabel Pantoja ha sido el centro de atención desde que anunció su tan esperado embarazo junto a David Rodríguez. Sin embargo, la alegría de esta nueva etapa se ha visto empañada por las críticas casi diarias que la influencer ha recibido, sumadas a los recientes rumores de una posible infidelidad por parte de su pareja. En un intento por poner fin a las especulaciones, la sobrina de Isabel Pantoja decidió romper su silencio y lo hizo a través de una exclusiva en la revista 'Lecturas'. Durante la entrevista, la influencer habló abiertamente sobre su relación y su futura maternidad, dejando claro que, a pesar de los rumores, está muy feliz con su pareja. Aunque no desmintió directamente la supuesta deslealtad, Anabel mostró su confianza en la fortaleza de su relación. Hace solo unos días, la pareja fue vista intentando mantener un perfil bajo mientras se desplazaban con sus respectivos equipajes. Vestidos con looks similares, Anabel y David se mostraron inseparables, evidenciando su unión en medio de la tormenta mediática. A medida que avanza en su embarazo, la pareja parece más decidida que nunca a enfrentarse a las adversidades y a demostrar que su amor puede superar cualquier obstáculo. Aunque no lo tienen fácil para mantenerse al margen de las críticas, su determinación de luchar contracorriente sigue siendo firme.

Compartir nota: Guardar Nuevo