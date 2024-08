Anabel Pantoja 'traiciona' a su tía Isabel con una cita secreta con una persona non grata para la artista

Anabel Pantoja se ha convertido, en los últimos tiempos, en una de las personas más importantes del núcleo duro de Isabel Pantoja y en uno de sus apoyos más importantes. Tía y sobrina tienen una maravillosa relación, y desde que la influencer anunció su embarazo, son varias las ocasiones en las que la artista le ha devuelto el cariño mostrando su felicidad por el nacimiento del que será su primer sobrino nieto. Sin embargo, todo podría cambiar tras la inesperada 'traición' de Anabel a la cantante. Algo que ésta nunca se habría imaginado y que han revelado este viernes en 'Vamos a ver'. Tal y como ha contado Kike Calleja, la hija de Bernardo Pantoja cenó el pasado martes 6 de agosto en un restaurante de Córdoba con Mariló de la Rubia, de la que su tía no quiere saber absolutamente nada. Un encuentro en el que estarían, además de ellas dos, el novio de Anabel, David Rodríguez, y las hermanas de la examiga de la tonadillera, y en el que hubo risas, confidencias y buen rollo. Nada extraño para muchos teniendo en cuenta que el padre de la futura hija de la influencer trabaja en la clínica de fisioterapia que regenta Mariló en Córdoba, pero que podría no sentar nada bien ni a Isabel ni a Agustín Pantoja tras la ruptura de su relación con la cordobesa que hasta hace varias semanas era quien gestionaba la agenda médica de la artista y le ha ayudado mucho en los últimos tiempos con sus problemas de salud. Según el colaborador, Anabel intentó que dicho encuentro se mantuviese en secreto para que su tía no se enterase, pero existirían imágenes y pronto podrían ver la luz, lo que podría causar un tsunami en la familia Pantoja y marcar un antes y un después entre Isabel y su sobrina si la cantante lo considerase una traición. Algo que no comparte Isa Pantoja, que presente en el plató de 'Vamos a ver' ha quitado hierro a esta cita y ha dado la cara por su prima asegurando que le parece normal que haya cenado con Mariló siendo ésta la jefa de su novio. "Tiene derecho a cenar con quien quiera y no lo veo para tanto. No entiendo por qué le tiene que molestar ni veo que haya nada malo en ello. No me parece algo como para que mi prima tenga que pedir permiso a mi madre" ha sentenciado.

