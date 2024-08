Venezolanos piden la libertad de los "presos políticos" en contexto de crisis poselectoral

Caracas, 8 ago (EFE).- Cientos de venezolanos se manifestaron este jueves en Caracas por la liberación de los considerados presos políticos, así como para rechazar la "represión" que -denunciaron- se desató a raíz de las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio, que otorgó el triunfo al mandatario Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

'Libertad y paz' se leía en el centro de la plaza caraqueña donde se concentraron los manifestantes, quienes se ubicaron alrededor de ambas palabras construidas con velas, todas encendidas, en una actividad convocada por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que acusa al Gobierno de una "persecución" contra quienes denuncian que hubo fraude electoral.

Durante la manifestación, el coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, indicó que hay "2.500 presos políticos", la gran mayoría detenidos desde el 29 de julio, y señaló que a "absolutamente todos se les está aplicando la ley antiterrorismo" que contempla penas de hasta 30 años de cárcel, la máxima del país.

Tras la proclamación de Maduro como presidente reelecto por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), hubo múltiples protestas en el país, en rechazo a este resultado, toda vez que la PUD insiste en la "victoria" de su abanderado, Edmundo González Urrutia, y denuncia, además, una "escalada cruel y represiva" tras las elecciones.

La activista de derechos humanos Leida Brito dijo a EFE, durante la manifestación, que el pueblo "se cansó" tras haber "vivido 25 años de trato cruel, de detenciones y de guardar silencio", en alusión al tiempo que lleva el chavismo en el poder.

En este sentido, condenó que el Gobierno "quiera quitar" a los venezolanos "el derecho de un cambio político" en el país, que -expresó- "no está preparado para seis años más" de Maduro, cuya victoria aún no cuenta con el respaldo de los resultados desglosados, pues el CNE no ha publicado estos datos, lo que viola la normativa legal.

Por su parte, Sairam Rivas, activista del Comité de Familiares de Presos Políticos, explicó a EFE que el objetivo de la actividad es "demostrar que la lucha es por la libertad y por la paz" de Venezuela, donde -denunció- hay "una situación de terror y de persecución" contra "la oposición".

"En las últimas semanas, hemos vivido el mayor terrorismo de Estado, que ya lo hemos calificado de esa manera", agregó.

Las protestas poselectorales, algunas devenidas en hechos de violencia, y la posterior acción policial y militar se ha saldado con 24 civiles muertos, según la ONG Provea, a los que se suman dos militares fallecidos, de acuerdo con los reportes de las autoridades.