Un excandidato presidencial en Venezuela denuncia una "agresión verbal" por parte del fiscal general

El excandidato presidencial venezolano Antonio Ecarri ha denunciado que ha sufrido una agresión verbal por parte del fiscal general, Tarek William Saab, tras intentar interponer un recurso de revisión constitucional contra el actual proceso en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que busca certificar el resultado de las últimas elecciones presidenciales. "Quiero denunciar publicamente que he sido agredido por el fiscal general de la República de manera verbal y que la sala electoral no me permitió defenderme frente al fiscal general y sus acusaciones", ha indicado en declaraciones a la prensa. Ecarri ha explicado que Saab le acusó de haber cometido un "agravio" por presentar el recurso, una acción que él defiende como "un derecho constitucional" de cualquier ciudadano. "Yo hago responsable a William Saab de todo lo que me puede pasar a mí, a mis familiares y a nuestros equipos", ha subrayado con gran enfado. "Esto no puede continuar así porque la paz de Venezuela no es con el silencio de las calles. La paz de Venezuela se construye fortaleciendo a las instituciones venezolanas. La paz no se construye con miedo ni amenazando a nadie, ¿vale? No le tengo miedo ni al fiscal ni a nadie", ha criticado. En su escrito, Ecarri defiende que no hay ninguna "figura procesal" en las leyes venezolanas "que tenga como objeto la investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados de un proceso electoral", por lo que pide que se aclaren las competencias del Supremo. Ecarri acudió a la sala electoral del Supremo el pasado viernes después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentase un recurso de amparo con el objetivo de certificar el resultado electoral ante la Justicia venezolana, afín al chavismo. Tras el acto, el excandidato exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que asumiera su "responsabilidad" y publicara las actas electorales. "No puede ser que los venezolanos a estas alturas todavía no tengamos los resultados por mesa", indicó. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, finalmente entregó el lunes al Supremo las actas electorales y todo el material solicitado por la Justicia, que ha citado a los diez excandidatos presidenciales a declarar con el objetivo de dirimir los resultados de las elecciones, en las que el presidente Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, si bien la oposición reivindica su victoria con casi el 70 por ciento.

