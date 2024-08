Tió y Ozhogina, séptimas en rutina técnica, lucharán la medalla con la Sagrada Familia

El dúo español formado por Iris Tió y Alisa Ozhogina fue la séptima mejor pareja este viernes en la rutina técnica, primera de las dos pruebas de dúo, y encararán la rutina libre de este sábado con ligeras opciones de luchar por una medalla que sumar a la de bronce que ganaron ambas, con sus compañeras, en la prueba por Equipos. No pudieron sacar a relucir el 'Beat It' de Michael Jackson las españolas, que estuvieron muy bien en la Impresión artística (98.8000), gustando a los jueces, pero no en Elementos (155.2816), sin 'basemark' pero sin pulir la sincronización ni esas figuras que, de haber sido clavadas, las habrían catapultado. Con un mismo grado de dificultad de 40.100, las británicas fueron cuartas, por ejemplo. Pero en la parte buena de la balanza es que el dúo español está a poco más de 10 puntos del bronce, de las medallas, que ahora mismo lo marca el 264.7066 de la pareja de Países Bajos, por el 254.0816 que tiene España tras esta primera rutina. En Tokyo 2020 este mismo dúo fue décimo en la final. Ahora, empiezan séptimas y la verdad es que la rutina libre, en un homenaje a la conocida Sagrada Familia de Barcelona, pinta bien. También era bueno este 'Beat It', pero ambas, tras ayudar al equipo a ganar el bronce, quizá no estuvieron todo lo finas que debían estar. Aún así, hay esperanza. Las parejas punteras están cerca, y si en la rutina libre hay 'basemark', todo puede cambiar mucho. Si España afina y pule detalles y gusta ese homenaje a la Sagrada Familia, la 'sincro' española puede irse de París con dos medallas y sería algo soñado. Eso sí, China ya está destacada y hay seis dúos luchando por las otras dos medallas, con España a la cola en esa lucha.

