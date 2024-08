Jordan Díaz: "Acabo de hacer historia, era mi objetivo cuando me quedé en España"

El atleta español Jordan Díaz confesó que "campeón olímpico es lo más grande" y "el sueño de pequeño", su objetivo cuando decidió quedarse en España, dejar Cuba, al tiempo que confesó que la final de triple salto fue "muy complicada" pese a su aparente superioridad. "Campeón olímpico es lo más grande que tengo, es el sueño de pequeño. Tengo algo en Facebook en 2017 que quería ser campeón olímpico. Estoy contento, ahora necesito vacaciones. No he podido tirar más, he estado ahí, pero medalla de oro", dijo ante los medios en zona mixta después de su oro en el Stade de France. El reciente campeón de Europa fue más allá tras ser nacionalizado español recientemente, una decisión costosa pero acertada. "Mi familia, que está en Cuba, toda mi vida en Cuba. Fue una decisión difícil, pero si tuviese que tomar la decisión 10 veces más hubiese tomado la misma", afirmó. "Ahora mismo acabo de hacer historia y era el objetivo que tenía cuando me quedé en España. Es el principio, hay que seguir, entre los primeros del Mundial y habrá que lucharlo", añadió Además, Jordan, que dijo que el récord del mundo le "da igual", confesó que apenas pudo dormir la noche anterior, porque "las camas están duras de cojones". "Me están pasando muchas cosas por la cabeza. Ha sido complicado. Estoy muy candado", dijo. "La base de Cuba es increíble. Los deportistas que se van de Cuba llevan una base bastante buena, luego la tranquilidad que te aportan otros países y otras cosas. No sé si puedo caminar esta noche, después ya veremos, mañana tengo que subirme a un podio y hay que ir bien", terminó.

Compartir nota: Guardar Nuevo