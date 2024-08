El primer ministro de Haití lamenta la "lentitud" del despliegue internacional de seguridad

El primer ministro de Haití, Garry Conille, ha avisado de que el despliegue de las fuerzas internacionales para eliminar a las bandas criminales del país está siendo muy lento y que los grupos de delincuentes todavía ostentan el control prácticamente total de la capital, Puerto Príncipe, aproximadamente un mes después del comienzo de las operaciones. "La ayuda que la comunidad internacional nos está proporcionando en forma de esta fuerza multinacional resulta extremadamente importante pero está llegando muy lentamente y la gente se está impacientando. Estamos muy, muy, pero que muy preocupados", ha lamentado Conille en declaraciones a la cadena británica BBC. La situación en Puerto Príncipe, avisa Conille, no ha cambiado demasiado. "Estimamos que entre un 80 y un 85 por ciento de la capital sigue bajo el control de estos matones. Seguimos siendo sus rehenes. La realidad es que todavía existen 600.000 residentes desplazados", ha explicado Conille, que asumió el poder hace seis semanas a través del llamado Consejo Presidencial de Transición de Haití, el organismo político establecido para intentar restaurar el orden democrático y de seguridad en un país sumido en el caos. Haití no tiene presidente desde que a principios de julio de 2021 un grupo de sujetos armados irrumpiera en su residencia oficial y asesinara a Jovenel Moise. Poco después, Ariel Henry ascendió al puesto de primer ministro entre críticas y tras varios años de inestabilidad. En marzo de este año presentó su dimisión tras la oleada de violencia que sacudió la nación caribeña. El Consejo, liderado por el que fuera máximo representante del Senado haitiano entre 1995 y 2000, Edgard Leblanc, acabó designando a Conille el pasado 3 de junio para llevar a cabo esta tarea de pacificación en calidad de jefe del Gobierno. Conille, con todo, ha querido destacar que el resto del país, ocho de diez departamentos, funciona "bastante bien" en lo que se refiere a la atención a los desplazados de la capital y al establecimiento de los servicios educativos de los niños que forman parte del éxodo poblacional desde Puerto Príncipe, donde operan con total libertad, ha estimado el primer ministro, cerca de 200 bandas criminales distintas. En este escenario, Conille ha indicado que los esfuerzos actuales no cubren ni remotamente las peticiones del Gobierno haitiano. "Ahora mismo tenemos 103 agentes de Policía por 100.000 habitantes. Colombia tiene tres veces más. Así que no me cabe duda de que falta gente", ha explicado el jefe del Gobierno haitiano, antes de confirmar que la violencia ha provocado que 150.000 personas hayan abandonado el país durante el último año.

Compartir nota: Guardar Nuevo