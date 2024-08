David Summers y Christine Cambeiro comparten cómo fue el día de su boda y desvelan que no hay luna de miel programada

Después de seis años de puro amor, el pasado sábado 20 de julio David Summers y Christine Cambeiro daban un paso al frente y se daban el 'sí, quiero'. Aunque ya habían declarado su amor en el registro civil, no dudaron en organizar una gran fiesta para celebrarlo por todo lo alto con su entorno más cercano. Dado que era un día muy importante para el cantante, no faltaron sus compañeros de 'Hombres G', así como su hijo Dani, quien se encargó de recibir a los invitados. Después del gran día, era de esperar que el recién estrenado matrimonio quisiera disfrutar de unos días lejos de la capital, donde poder descansar tranquilamente y reponer las pilas antes de volver a la rutina. El pasado viernes 26 de julio el equipo de Europa Press capturaba a la pareja en los pasillos del aeropuerto, recién aterrizados tras pasar unos días en Ibiza. Sonrientes y demostrando lo felices que son en esta etapa de sus vidas, desvelaban a la prensa cómo vivieron aquel día tan especial para ellos y que marcó su historia para siempre: "Perfecto, la verdad. Lo pasamos muy bien. Mis amigos, mi familia. Fue un día estupendo". A pesar de haber sido un viaje breve y muy cercano a la fecha de su boda, quisieron aclarar que no se trataba de la luna de miel, pues todavía no han tenido tiempo para organizarla: "Cuando podamos. Aún no tenemos tiempo para un viaje de novios, no hemos pensado todavía en nada". No cabe duda de que están disfrutando al máximo su tiempo juntos y no les importa posponerlo si pueden seguir el uno al lado del otro en el día a día.

Compartir nota: Guardar Nuevo