(Crónica) Quique Llopis termina cuarto en 110 mv y Águeda Marqués pasa a la final de 1.500

El atleta español Enrique Llopis ha acabado cuarto este jueves en los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos de París 2024, gracias a su tiempo de 13.20 en una final ganada por estadounidense Grant Holloway con un registro de 12.99, mientras que la también española Águeda Marqués ha accedido a la final femenina de los 1.500 metros. Sobre el tartán del Stade de France, Quique Llopis hizo una muy buena carrera y acompañó a los mejores en la pelea por el éxito. No obstante, el también estadounidense Daniel Roberts le arrebató por milésimas la plata al jamaicano Rasheed Broadbell (13.085 vs 13.088). Por ello, el velocista gandiense se conformó con la llamada medalla de 'chocolate' Pese a su esfuerzo, Llopis se quedó sin sumar la decimocuarta medalla a la delegación española en estos JJ.OO. y fue exigente consigo mismo. "Creo que tengo que asimilar todo lo ocurrido en estos Juegos", declaró a RTVE. "He tenido un pequeño toque en la segunda valla con mi compañero. Pero bueno, al final las vallas son así, a la mínima tontería sabía que iba a estar fuera, he intentado recuperar como podía, pero la ansia me ha podido y ya estaba imposible", resumió el atleta de Gandía. RÉCORD DE ESPAÑA SIN PREMIO EN EL 'MILQUI' Antes de esa carrera de 110 mv, la segoviana Águeda Marqués y la bañolense Esther Guerrero habían disputado la primera semifinal de los 1.500 femeninos. Ambas afrontaron la última vuelta al estadio como penúltima y última del grupo, pero en la recta de meta esprintaron hasta acabar, respectivamente, sexta (4:01.90) y séptima (4:01.94). De este modo, Marqués logró uno de los seis billetes que daban para ir a la final. Luego no tuvo ese premio la soriana Marta Pérez, que fue incrustada mucho rato en la mitad del grupo en la segunda 'semi' y no pudo remontar su desventaja en la recta de meta. Terminó octava y no repetirá presencia en una final olímpica de 'milqui', pero al menos hizo un registro de 3:57.75 y batió con ello el récord de España. El resto de la sesión vespertina en Saint-Denis vivió varias finales. Las estadounidenses Tara Davis-Woodhall (7,10 m) y Jasmine Moore (6,96 m) conquistaron, respectivamente, el oro y el bronce en la final femenina del salto de longitud; mientras, la alemana Malaika Mihambo (6,98 m) logró la plata. En la final del lanzamiento de jabalina masculino, el título de campeón fue para el Arshad Nadeem con 92,97 m (nuevo récord de los campeonatos), la medalla de plata fue para el indio Neeraj Chopra con 89,95 m y el bronce lo agarró el granadino Anderson Peters con 88,54 m. Más tarde sorprendió la final masculina de los 200 metros lisos, con victoria del botsuano Letsile Tebogo en 19.46, nuevo récord de África. Segundo cruzó la meta el estadounidense Kenneth Bednarek (19.62) y acabó tercero su compatriota Noah Lyles (19.70), el gran 'derrotado. Por último, hubo un oro para la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone en los 400 metros vallas femeninos, batiendo el récord del mundo (50.37) y dejando a la laureada neerlandesa Femke Bol en el tercer puesto (52.15); segunda, colgándose la medalla de plata, concluyó la también estadounidense Anna Cockrell (51.87).

