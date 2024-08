China y Birmania abordan la situación en la frontera ante el aumento de los enfrentamientos

El enviado especial de China para Birmania, Deng Xijun, y el jefe de la junta militar que gobierna el territorio birmano desde el golpe de Estado de 2021, Min Aung Hlaing, han mantenido conversaciones este viernes sobre la "paz y la estabilidad" en la frontera entre ambos países. El encuentro, que se da a medida que aumenta la tensión en el país asiático, ha tenido lugar poco después de que las fuerzas birmanas hayan anunciado su retirada de zonas cercanas a la frontera a medida que a los rebeldes avanzan en el marco de su operación conjunta contra el Ejército. El estado de Shan, en el norte de Birmania, se ha convertido en escenario recurrente de enfrentamientos desde el pasado mes de junio, cuando los grupos rebeldes reanudaron su ofensiva en la zona para tratar de hacerse con una importante ruta comercial hacia China. Así, el jefe de la junta y el diplomático chino han hablado de los "procesos internos" a los que se está viendo sometido el país, según el diario birmano 'The Global New Light of Myanmar'. En este sentido, ha explicado cuáles son sus objetivos, fijados en una 'hoja de ruta' de cinco puntos para lograr la paz, tal y como ha explicado. El Gobierno chino es el principal aliado y proveedor de armas de la junta militar, si bien los expertos consideran que Pekín también mantiene lazos con grupos étnicos birmanos, especialmente aquellos que se encuentran cerca de su frontera. El 6 de agosto, el Ejército anunció su salida de varias zonas fronterizas con el supuesto objetivo de "priorizar y salvaguardar la seguridad de la población", una decisión tomada después de que el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania (MNDAA, por sus siglas en inglés) haya cosechado avances en la lucha contra el Ejército.

