Álvaro Muñoz Escassi, pillado con una misteriosa mujer que no es Hiba Abouk en Colombia

En el ojo del huracán mediático después de su polémica ruptura con María José Suárez tras una deslealtad con una mujer transexual, y sus imágenes en actitud cariñosa con Hiba Abouk, con la que va camino de convertirse en la pareja estrella del verano -a pesar de que ambos insisten en que son solo buenos amigos-, Álvaro Muñoz Escassi ha decidido poner tierra de por medio y abandonar España coincidiendo con su último escándalo. El jinete era grabado hace unos días conduciendo de una manera peligrosa y temeraria entre las localidades gaditanas de Tarifa y Zahara de los Atunes, llegando a cometer 37 infracciones al volante en un trayecto de apenas media hora. Adelantamiento a dos coches saltándose una línea continua y en una zona sin visibilidad, exceso de velocidad, o no respetar un stop ni la distancia de seguridad entre vehículos entre otras irregularidades en carretera. Un comportamiento con el que ha puesto en peligro no solo su vida sino la de todos aquellos que se cruzaron con él en la carretera, y tras el que la Guardia Civil habría iniciado una investigación por la que Escassi podría enfrentarse a un delito contra la seguridad vial, a la retirada del carnet de conducir y a una cuantiosa multa económica. Intentando huir de la polémica, el andaluz ha viajado a la localidad colombiana de Cartagena de Indias para disfrutar de unos días de descanso y desconexión, creyendo que a miles de kilómetros de España lograría pasar desapercibido. Sin embargo no lo ha conseguido, ya que este miércoles el programa 'TardeAR' ha emitido unas imágenes de sus vacaciones acompañado por una miseriosa mujer que no es Hiba Abouk. Una secuencia en la que la chica, con vestido largo, permanece de espaldas, y en la que se ve a Álvaro tranquilo y derrochando complicidad con su acompañante, con la que habría visto la puesta de sol en un conocido lugar llamado 'El café del mar' de lo más relajado hasta que se dio cuenta de que le estaban grabando; algo que intentó evitar según la periodista Marisa Martín Blázquez. Por el momento se desconocen más datos de la identidad de esta amiga en la que el jinete se refugia del escándalo en uno de los momentos más convulsos de su vida.

