Zelenski dice que Rusia también debe "sentir" las consecuencias de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que, dado que fue Rusia quien inició la invasión en febrero de 2022, también "debería sentir lo que ha hecho" en primera persona, después de una inédita ofensiva sobre la región rusa de Kursk. "Los rusos trajeron la guerra a nuestra patria", ha subrayado Zelenski, que ha insistido en que no fue Ucrania quien inició la invasión y, por tanto, no debe responder por el hecho de intentar "lograr los objetivos" ahora en pleno conflicto. Las principales autoridades ucranianas han evitado pronunciarse de manera clara sobre los intentos de incursión iniciados el martes en Kursk, pese a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, los ha descrito públicamente como "una provocación a gran escala". Zelenski no ha aludido de manera directa a estos hechos durante su discurso, pese a que la ofensiva proseguiría este jueves por tercer día consecutivo. La parte rusa, que ha declarado el estado de emergencia en Kursk, insiste en que ha repelido los ataques, pese a que la situación sobre el terreno no está clara.

Compartir nota: Guardar Nuevo