Trump reta a Harris a celebrar tres debates televisados en septiembre

El expresidente estadounidense Donald Trump, candidato del Partido Republicano a las elecciones de noviembre, ha retado este jueves a la virtual aspirante demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, a celebrar tres debates televisados en septiembre en vez de uno, en su primera comparecencia pública tras los últimos cambios en la campaña rival. Trump ha confirmado durante una rueda de prensa en su mansión de Florida que ha aceptado la celebración de tres debates en septiembre: el día 4 con Fox, el 10 con NBC y el 25 con ABC, fechas que ha dicho esperar "con ganas" y sobre las que ha reconocido que aún quedan por concretar todos los detalles y que la otra parte acepte. Confía en su propia capacidad ante la candidata demócrata, a la que ha acusado de ocultarse de los medios de comunicación y no dar entrevistas. Así, espera "con ganas" los posibles debates, después de que las últimas encuestas hayan impulsado al tándem demócrata. Trump, que salió reforzado del primer y único debate televisado contra el actual presidente, Joe Biden, trata ahora de recuperar la iniciativa de la campaña cargando contra Harris y su candidato a vicepresidente, Tim Walz, a los que ha vuelto a tachar de "radicales". Considera que no están preparados en un contexto económico que ha equiparado a los momentos previos del crack de 1929 y con un mundo que está "muy cerca de una guerra mundial". No obstante, ha negado que haya "recalibrado la estrategia" política tras los cambios en el Partido Demócrata, insistiendo en que sus mensajes siguen siendo los mismos, como ha tratado de demostrar este jueves, criticando por ejemplo la llegada de migrantes y culpando directamente a la 'número dos' de la actual Administración. Además, y aunque ha dicho no ser "un admirador" de Biden, ha criticado que la vicepresidenta haya asumido las riendas de la candidatura sin recibir "ni un solo voto" en primarias, si bien al mismo tiempo también ha sugerido que prefiere que su rival en las urnas sea Harris. Sobre su compañero de fórmula, el senador J.D Vance, Trump ha subrayado que "está haciendo un trabajo fantástico", pese a las polémicas en que se ha visto envuelto, y espera que sea capaz de demostrarlo en otro debate en televisión frente a Walz.

