Tras llegar a River, Pezzella agradece al Betis por respetar sus ganas de "volver a casa"

Buenos Aires, 8 ago (EFE).- El defensa argentino Germán Pezzella le agradeció este jueves públicamente a su anterior club, el Betis español, por respetar sus "ganas de volver a casa", en el marco de su presentación como incorporación de River Plate, el club argentino en el que se formó y debutó como profesional.

"Le quería agradecer a mi exclub, el Real Betis Balompié, porque sinceramente ellos supieron entender cuál era mi voluntad, respetaron mucho mis ganas de volver a mi casa, de volver a ponerme esta camiseta", dijo el zaguero de 33 años durante una conferencia de prensa ofrecida en el Estadio Más Monumental.

"Me trataron muy bien estos años, me hicieron sentir como si estuviera en mi casa. No pude ir a despedirme porque al final los tiempos son estos y se merecen todos mis respetos, y aprovecho este momento para saludarlos públicamente porque no lo pude hacer en persona", agregó Pezzella, que el mes pasado se coronó con la selección argentina en la Copa América disputada en Estados Unidos.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 destacó, ademas, que su partida hacia el conjunto verdiblanco desde River Plate en 2015 se debió a su voluntad de "seguir creciendo" y vinculó aquella decisión con los logros obtenidos en su carrera, que incluyen una Copa del Mundo y dos Copas América (2021 y 2024) con la Albiceleste.

También con el Betis, y a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini, otro ex de River Plate, obtuvo una Copa del Rey en 2022.

"Cuando me fui, la verdad que en ese momento yo hablé con Marcelo (Gallardo, su entrenador) y le fui sincero, que necesitaba un cambio para poder crecer, porque creía que en ese momento era lo justo", explicó sobre aquel traspaso al equipo andaluz, en el que disputó 179 encuentros durante cinco temporadas, interrumpidas por un paso por el italiano Fiorentina entre 2017 y 2021.

El zaguero de 33 años, natural de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), inicia su segunda etapa en el 'Millonario' junto con Gallardo, que firmó este lunes su contrato como nuevo entrenador del club, y espera poder debutar este sábado cuando River Plate reciba en el Estadio Más Monumental al líder invicto del campeonato, Huracán.

En su anterior etapa, firmó dos títulos locales con el Millonario y la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Libertadores 2015 -si bien en este último caso no estuvo en la final, pues se había concretado semanas antes su pase al Betis-.