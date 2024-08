Temas del día de EFE Internacional del 8 de agosto de 2024 (10.00 GMT)

R.UNIDO VIOLENCIA

Londres - El primer ministro británico, Keir Starmer, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, visitan este jueves algunos de los barrios afectados por los disturbios anti-inmigración en Inglaterra, después de que anoche miles de personas denunciaran el racismo y la islamofobia en manifestaciones que frenaron los intentos de la ultraderecha de provocar nuevos altercados. (Texto) (Foto) (Infografía)

Dublín - La Asamblea autónoma de Irlanda del Norte, en receso veraniego, celebra una reunión de emergencia para abordar el estallido de la violencia instigada por grupos de extrema derecha que se ha propagado por varias ciudades británicas. (Texto) (Audio)

(La Asamblea norirlandesa se reúne a partir de las 11.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - La tensión continúa en Israel ante una posible represalia iraní por la muerte del que fuera líder de Hamás, Ismail Haniyeh, mientras las negociaciones por el alto fuego en Gaza quedan en un interrogante tras la elección del beligerante Yahya Sinwar como nuevo líder de la organización islamista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se enviará también información sobre la situación en Beirut y la posible respuesta iraní a los asesinatos de la semana pasada en Beirut y Teherán) (Texto)

Jerusalén - Decenas de presos palestinos denuncian haber sufrido violencia, abusos sexuales y todo tipo de humillaciones y malos tratos en prisiones israelíes en el informe "Bienvenidos al infierno", de la ONG israelí B'Tselem. (Texto)

Beirut - En el Almacén Central de Medicamentos en Beirut, los operarios se afanan en mover montacargas manuales cargados de suministros médicos y en subirlos al camión que espera para llevarlos a un hospital, como parte de las medidas de cara a una potencial escalada en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Texto)

VENEZUELA CRISIS

Caracas - El Tribunal Supremo de Venezuela avanza en su proceso de validación de las elecciones del 28 de julio, un procedimiento cuestionado por la oposición mayoritaria, que denunció fraude en el anunciado triunfo de Nicolás Maduro como presidente reelecto, mientras el Consejo Nacional Electoral sigue sin publicar las actas de votación que certifican la victoria del líder chavista. (Texto) (foto) (video)

- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado dijo que el presidente Nicolás Maduro debe "entender que su mejor opción" es "entablar una negociación" con el antichavismo mayoritario, en una entrevista virtual con medios locales (texto) (Enviado)

UCRANIA GUERRA

Moscú - La situación en la región rusa de Kursk, donde se ha declarado el estado de emergencia en las zonas fronteriza por una incursión ucraniana, sigue siendo incierta, aunque el Ministerio de Defensa de Rusia ha reconocido que ha tenido que rechazar nuevos intentos de unidades de Ucrania. (Texto) (Audio)

(Se enviará también información sobre el silencio de Ucrania respecto a esta operación, que se considera un intento de desviar las fuerzas rusas de la línea del frente)

ESPAÑA CATALUÑA

Barcelona (España) - La policía española busca al expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en paradero desconocido tras participar en un acto independentista en Barcelona, en lo que fue su regreso a España casi siete años después de su fuga de la justicia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se enviará también un perfil de Carles Puigdemont)

AUSTRIA TERRORISMO

Viena - El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, ha asegurado este jueves que "se ha evitado una tragedia" en los conciertos de Taylor Swift en Viena, que tuvieron que ser cancelados por una amenaza terrorista, dado que el principal sospechoso tenía la intención de hacerse detonar frente al estadio en el que se iba a celebrar el espectáculo. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

BANGLADÉS PROTESTAS

Daca - El Gobierno interino de Bangladés liderado por el Premio Nobel Muhammad Yunus toma juramento en Daca, cuatro días después de la renuncia de la primera ministra Sheikh Hasina, tras semanas de protestas antigubernamentales y agitación que causaron la muerte de más de 400 personas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

MALI CONFLICTO

Rabat/Bamako.- Las oenegés que siguen operando en Mali, un país azotado por la violencia y el hambre, se enfrentan a la difícil tarea de hacer llegar la ayuda a las poblaciones asediadas o controladas por los grupos yihadistas y separatistas, en una "negociación constante" con las partes del conflicto. (foto) (vídeo)

AFGANISTÁN UNESCO

París - Tres años después de la toma del poder en Afganistán por los taliban, la Unesco repasa la situación de la mujer en ese país, el único en el mundo que prohíbe a las mujeres y a las niñas de más de 12 años el acceso a escuelas y universidades. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ALEMANIA PLAGA

Berlín - La aparición del escarabajo japonés (popillia japonica) en Alemania ha desatado la alarma entre expertos e instituciones, que han apelado a los ciudadanos para tratar de contener el avance de esta plaga, que ya ha sido detectada en Suiza y el norte de Italia. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Política y sociedad

Washington.- EEUU ELECCIONES.- La campaña electoral toma una pausa este jueves debido a la tormenta tropical Debby, que ha obligado a cancelar eventos de campaña en el estado clave de Carolina del Norte al compañero de fórmula de Donald Trump, JD Vance, y a la dupla demócrata conformada por Kamala Harris y Tim Walz. (Texto)

11.00h.- R.UNIDO VIOLENCIA - La Asamblea norirlandesa celebra una reunión de emergencia para abordar el estallido de la violencia instigada por grupos de extrema derecha. (Texto)

14:30h.- Quito.- ECUADOR MÉXICO.- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador decide si sigue adelante o archiva el juicio político de censura contra la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld por la crisis diplomática con México. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO TRANSICIÓN -La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, revela más perfiles de su gabinete ampliado, del que se espera conocer a los titulares de su vocería, el Instituto Nacional de Migración (INM) y Petróleos Mexicanos (Pemex). (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Lima.- PERÚ TOLEDO.- El juez Víctor Zúñiga emite su decisión sobre el pedido de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente detenido por 18 meses, por el caso del tramo IV de la carretera Interoceánica. (Texto)

15:00h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- En la víspera de cumplirse un año del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, gremios de periodistas y familiares del difunto periodista y político celebran un acto en honor a su figura. Unión Nacional de Periodistas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile.- CHILE ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, realiza una visita privada exprés a Santiago para participar en un acto conmemorativo del gasoducto Gas Andes, que transporta gas natural desde Argentina a Chile desde hace casi tres décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá- PANAMÁ POLÍTICA - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofrece su rueda de prensa semanal. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

13:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MUERTE.- México presenta las estadísticas de defunciones en 2023 y principales causas de muerte (Texto)

13:00h.- Cartagena.- COLOMBIA EEUU.- El buque hospital USNS Burlington, de la Armada de Estados Unidos, comienza en Cartagena de Indias la etapa colombiana de la misión ‘Promesa Continua 2024’ que lleva a cabo en varios países del área de operaciones del Comando Sur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Economía

Buenos Aires - ARGENTINA INDUSTRIA -Argentina difunde el índice de producción industrial manufacturero de junio, después de que en mayo la actividad del sector cayó el 0,2 % respecto al mes anterior. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO INFLACIÓN -El Instituto Nacional de Estadística de México divulga la inflación de julio, cuando espera un repunte impulsado por el encarecimiento de los alimentos tras subir en junio al 4,98 %, el nivel más alto del año. (Texto)

Ciudad de M´3exico - MÉXICO INTERESES - El Banco de México (Banxico) anuncia su nueva política monetaria, en la que los analistas esperan división ante una subida de la inflación tras la última decisión del 27 de junio, cuando mantuvo por segunda vez la tasa de interés en el 11 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA HIDROCARBUROS.- El presidente de Argentina, Javier Milei, tiene previsto viajar a la provincia de Neuquén para visitar la reserva de Vaca Muerta -en el suroeste argentino, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile publica la inflación de julio. (Texto)

Sao Paulo.- EMBRAER RESULTADOS.- La aeronáutica brasileña Embraer, líder mundial en el segmento de aviación regional, presenta su balance financiero correspondiente al segundo trimestre de 2024. (Texto

Lima.- PERÚ INTERÉS.- El Banco Central de Reserva del Perú decide en su sesión de directorio la tasa de interés de referencia, en el marco de su Programa Monetario mensual. (Texto)

Bogotá - COLOMBIA INFLACIÓN - El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el índice de inflación de Colombia en julio y el acumulado de 2024. (Texto)

Río de Janeiro - PETROBRAS RESULTADOS - La petrolera Petrobras, mayor empresa de Brasil, divulga sus resultados en el primer semestre del año. (Texto)

Cultura y espectáculos

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Blake Lively vuelve a florecer de una primavera amarga en la que revive un ciclo de violencia patriarcal en 'It Ends With Us ('Romper el círculo'), la adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima de Colleen Hoover que llega este viernes en la gran pantalla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Buenos Aires.- ARGENTINA TANGO.- El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta en rueda de prensa una nueva edición del Tango BA Festival y Mundial, el evento dedicado a ese típico baile rioplatense más importante a nivel mundial, que tendrá lugar del 14 al 27 de agosto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- Catalina García y Santiago Prieto, pilares de la banda colombiana Monsieur Periné, hablan en una entrevista con EFE del compromiso de la música con el cuidado del planeta a propósito del lanzamiento de su nuevo sencillo, "Jardín del paraíso". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Medellín (Colombia) - COLOMBIA MÚSICA - Medellín (Colombia) - El cantante colombiano J Balvin presenta al público su nuevo disco, 'Rayo', en su natal Medellín, en una noche llena de autos, motos, adrenalina y su nueva música.

(foto)

Ciencia y Medio Ambiente

Miami (EEUU).- HURACANES ATLÁNTICO.- La tormenta tropical Debby se aproxima este jueves algo fortalecida a Carolina del Norte con lluvias torrenciales e inundaciones en su camino hacia los estados del Atlántico Medio de Estados Unidos tras dejar destrozos y muerte en Florida y Georgia. (Texto) (Foto)

Cartagena.- LATINOAMÉRICA TECNOLOGÍA.- Comienza la Cumbre Ministerial Latinoamericana y del Caribe por la Inteligencia Artificial: ColombIA, que reúne durante dos días a representantes de 28 países. Hotel Hilton (Texto) (Foto)

int

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245