Sonos retrasa el lanzamiento de dos nuevos productos hasta lograr una solución definitiva para su 'app'

El director ejecutivo de Sonos, Patrick Spence, ha adelantado que el cronograma de lanzamientos de la marca no se cumplirá tal y como estaba previsto, ya que retrasará la presentación de dos de ellos hasta que ponga una solución definitiva al error de su aplicación. Sonos lanzó su 'app' móvil el pasado 7 de mayo, un servicio que pronto empezó a experimentar problemas, como retrasos en la introducción de características y funciones. Esto obligó a los usuarios a implementar nuevas actualizaciones cada dos semanas, con diferentes mejoras y correcciones. La marca, que ha compartido los resultados del tercer trimestre de su actual año ejercicio fiscal, ha comentado que, a pesar de que los nuevos auriculares Sonos Ace le ayudaron a impulsar un "crecimiento de ingresos interanual", pronto se vio "eclipsado" por los errores registrados en su aplicación. Esto les obligó a reducir sus previsiones para el año fiscal 2024, según ha comentado su director ejecutivo, Patrick Spence, en una nota de prensa. En este sentido, ha dicho que tienen "un plan de acción claro para abordar los problemas causados por la 'app' lo antes posible". En declaraciones recogidas por medios como The Verge, el directivo ha confirmado que, debido a que Sonos centra sus esfuerzos en solucionar los problemas de su aplicación, tendrá que retrasar "los dos lanzamientos principales" de nuevos productos que había planeado para el cuarto trimestre y que "estaban listos para enviarse" en dicho momento del año fiscal. Spence también ha explicado que la nueva aplicación "tiene una plataforma de desarrollo modular basada en lenguajes de programación modernos", que permite impulsar "más innovación más rápido". También, ha reconocido que su predecesora se desarrolló con un "afán por acelerar el proceso que resultó contraproducente". "A medida que implementábamos nuevo 'software' para cada vez más usuarios, se hizo evidente que había errores persistentes que no habíamos descubierto en nuestras pruebas. Como resultado, muchos de nuestros clientes están teniendo una experiencia peor que la que tenían antes", ha dicho.

Compartir nota: Guardar Nuevo