Seúl dice que "smartphones" regalados a atletas olímpicos norcoreanos violarían sanciones

Seúl, 8 ago (EFE).- El Gobierno surcoreano indicó hoy jueves que los teléfonos inteligentes que Samsung ha regalado a todos los deportistas que han participado en los Juegos de París 2024, incluyendo a la delegación norcoreana, supondrían una violación de sanciones de la ONU si los atletas norcoreanos deciden traerlos de vuelta a su país.

En virtud de diversas resoluciones sancionadoras, Corea del Norte tiene prohibido el acceso a determinadas tecnologías que le puedan ayudar a desarrollar sus programas nuclear y de misiles.

"El Consejo de Seguridad de la ONU prohíbe, en virtud del artículo 7 de su resolución 2.397, el suministro, venta o transferencia directa o indirecta a Corea del Norte de toda maquinaria industrial, y los teléfonos inteligentes se consideran artículos prohibidos en virtud de dicha resolución", indicó hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores, Lee Jae-woong, refiriéndose al paquete de sanciones más reciente.

La resolution 2.397, la última aprobada hasta la fecha contra Corea del Norte, fue adoptada en diciembre de 2017 como castigo por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Hwasong-15 y prohíbe "el suministro, la venta o la transferencia a la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) de maquinaria industrial, vehículos de transporte, hierro, acero y otros metales".

El gigante tecnológico surcoreano Samsung, uno de los socios del comité organizador de París 2024, ha regalado a cada deportista en estos Juegos Olímpicos uno de sus nuevos teléfonos Galaxy Z Flip 6.

El portavoz de Exteriores surcoreano indicó que para no que no se violen sanciones es importante asegurarse que los artículos sujetos a las mismas no sean traídos de vuelta a Corea del Norte e indicó que Seúl está "realizando esfuerzos diplomáticos en coordinación con la comunidad internacional para asegurar que se cumplen las sanciones".

Corea del Norte ha enviado a París 2024 un total de 16 deportistas (cuatro hombres y doce mujeres) para competir en lucha, boxeo, atletismo, gimnasia, tenis de mesa, judo y salto.

La delegación norcoreano que participó en los Juegos de Invierno de 2018 en el condado surcoreano de Pyeongchang, los últimos Juegos en los que había participado hasta ahora el hermético país asiático, rechazó recibir los teléfonos inteligentes que regalaba también Samsung. EFE

