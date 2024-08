RSF denuncia violencia policial cometida "con total impunidad" contra periodistas durante las protestas en Kenia

La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) ha denunciado este jueves la violencia policial cometida "con total impunidad" contra periodistas que cubrían las manifestaciones en Kenia por la polémica reforma económica del presidente, William Ruto. "Durante nuestra investigación, constatamos que la Policía de Kenia claramente había perpetrado actos violentos contra periodistas para impedirles trabajar y habían lanzado amenazas para mantener estos errores en secreto", ha indicado el jefe de investigación de RSF, Arnaud Froger. En este sentido, Froger ha explicado que hay una "impunidad descarada" en el país africano, ya que las autoridades todavía no han identificado a los perpetradores de la violencia, y ha exigido que se ponga fin "a estas escandalosas prácticas violentas". "Nos hemos puesto en contacto con la Policía de Kenia y le hemos pedido que investigue a fondo seis casos de violencia contra periodistas, que haga públicos sus hallazgos y que implemente las sanciones apropiadas contra los perpetradores", ha agregado. El caso más sonado fue el de la periodista Catherine Wanjeri Kariuki de la cadena K24 TV, que resultó herida por una bala de goma en la pierna pese a ir identificada con un chaleco de prensa. Esto provocó la denuncia del Consejo de Medios de Kenia. "Sé que fui atacada por mi condición de periodista porque estaba justo en medio de un grupo de colegas cuando dispararon. Este policía intentó matarme", ha señalado Kariuki, quien posteriormente fue hospitalizada por la herida, en declaraciones a RSF. La ONG ha denunciado que el agente que disparó las balas de goma desde la parte trasera de un vehículo fue grabado, si bien dos semanas después de este suceso no ha sido identificado ni sancionado por las autoridades policiales. El periodista Macharia Gaitho, que también cubrió las protestas, fue llevado por la fuerza a una comisaría del distrito Karen de Nairobi tras ser interceptado en su automóvil por un grupo de individuos que se identificaron como miembros de la Dirección de Investigación Criminal. Gaitho fue liberado más tarde. La Policía de Kenia informó de que se identificó erróneamente al periodista como sospechoso debido a que buscaban a otra persona con su mismo nombre. "Le doblo la edad. Él no vive donde vivo yo", cuestionó en declaraciones a la cadena BBC. ACOSO POLICIAL EN HOSPITALES La ONG ha documentado además acoso policial una vez que Kariuki ingresó en el hospital de la localidad de Nakuru. En concreto, varios individuos vestidos de civil se hicieron pasar por miembros de la Policía para intentar acceder a su historial médico con el objetivo de encubrir las lesiones. Varios reporteros congregados fuera del hospital impidieron a estas personas entrar. Según los testigos, amenazaron al periodista que estaba grabando la escena, Patrick Kinyua, fundador del canal online Nakuru TV. "Quién sabe qué información podría haberles dado mientras estaba sufriendo, lo que no te permite pensar con claridad, o qué podrían haber hecho con las pruebas", ha señalado Kariuki tras ser dada de alta en el hospital. Las protestas estallaron después de que el Parlamento aprobara un paquete de medidas fiscales que incluía una fuerte subida de impuestos, movilizaciones que llevaron a las autoridades a ordenar el despliegue del Ejército para apoyar a las fuerzas de seguridad en medio de denuncias sobre un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

