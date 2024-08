Rappel y Bárbara Rey dan la última hora sobre el estado de Julián Muñoz

Bárbara Rey y Rappel han sido dos de los rostros conocidos que no se han querido perder este miércoles, en el Hard Rock Hotel de Marbella, la IX Cena Benéfica de la Fundación Infancia sin Fronteras, aportando así su granito de arena a esta iniciativa solidaria para mejorar la salud y el acceso a la educación de cientos de niños que lleva a cabo la ONG Infancia sin Fronteras. Se trataba de la reaparición de la vedette tras confirmarse que su hija Sofía Cristo también ha demandado a su hermano Ángel por las diferentes declaraciones que sobre ella ha hecho en diferentes medios de comunicación en los últimos tiempos y que, como argumenta pidiendo una importante indemnización económica, vulneran su derecho al honor y a la intimidad. Un asunto sobre el que Bárbara, escudándose en su gran amigo Rappel, ha evitado hacer declaraciones. "Yo esta noche estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en otros niños que me necesitan, necesitan a Rappel y por eso estamos aquí esta noche. Yo no estoy hablando nada de eso, he venido a otra cosa" ha zanjado. Ha sido el vidente el que ha salido en defensa de la artista, asegurando que "la conozco de toda la vida y ha sido una madre ejemplar, fue una hija estupenda, una mujer maravillosa para su compañero de vida y una madre maravillosa para sus hijos, de eso doy fe. Es que la he visto parir a esos niños, los he visto crecer de siempre, ha sido una madre maravillosa para esos hijos, lo ha dado todo por los hijos, todo". Un evento benéfico que tenía lugar horas después del fallecimiento de Carlos Goyanes en Marbella a los 79 años tras sufrir un repentino paro cardíaco, sobre el que han hablado emocionados tanto Rappel como Bárbara. "Ha sido terrible, yo me he quedado... en el momento que han dado la noticia estaba preparándome para venir aquí me he quedado de verdad sin ganas de seguir porque ha sido impresionante. Lo siento muchísimo, le conozco desde que llegué a Madrid y lo he sentido muchísimo. Quiero desde aquí mandar a su familia las condolencias, sobre todo a Cari, estará hecha polvo. Ha sido una cosa tan inesperada" ha apuntado la vedette, mientras el vidente ha recordado que juró bandera con el empresario en la mili, "era una persona muy cariñosa y todo un señor", y le ha afectado profundamente su muerte. "Hay que vivir el día a día, de un día para otro te cambia la vida radicalmente, hay que disfrutar de los que queremos" ha añadido la madre de Ángel Cristo. RAPPEL ACTUALIZA EL ESTADO DE SALUD DE JULIÁN MUÑOZ Rappel y Bárbara también se han pronunciado sobre el delicado estado de salud de Julián Muñoz tras ser ingresado de nuevo en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella tras sufrir un empeoramiento en su estado de salud. Tras confirmar hace unos días la gravedad del exalcalde, el adivino nos ha contado que "está muy malito" pero que en este duro trance "tiene la alegría de que tiene su familia junto a él, lo adoran, lo quieren, lo cuidan, los médicos que sus están desviviendo por darle los mejores tratamientos con la ciencia más avanzada para ir dándole vida todo lo que se pueda". "Él está con ganas de vivir, con la ilusión de superarlo. La mejor medicina que tiene es su mujer, sus hijas, nietos, están con él dándolo todo, luchando con él a por todo. Él está muy feliz" desvela. "Dónde hay amor, el amor no se puede ocultar, Mayte Zaldívar es una mujer con un gran corazón, yo la conozco también de toda la vida" ha apuntado Bárbara. "Es un ser extraordinario pero muchas veces con la imagen de lo que dicen unos y otros. la gente se forma una opinión distinta de cómo son las personas en privado que no tiene nada que ver con la imagen que damos públicamente, Mayte es una persona extraordinaria, una persona que ha sufrido lo que ha sufrido ella, con sus hijos, que todos conocemos, quizás no hubiera reaccionado como ella. Creo que en la vida todo vuelve a su sitio, siempre" ha asegurado, como si hablase de su complicada relación con su hijo Ángel, que Rappel está convencido de que tarde o temprano se solucionará: "Claro que sí, ese círculo se cerrará en su entorno con amor que es lo que tiene que haber, amor, cariño y olvidar los malos momentos".

Compartir nota: Guardar Nuevo