Quique Llopis: "Me ha podido el ansia de recortar y recortar"

El atleta español Enrique Llopis ha lamentado este jueves su "ansia de recortar y recortar" distancia al estadounidense Daniel Roberts y al resto de los rivales en la final de los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos, habiendo terminado cuarto gracias a su tiempo de 13.20 en una carrera ganada por el también estadounidense Grant Holloway. "Nos hemos quedado un poco lejos de esas medallas. Sí que es verdad que no ha sido para nada mi mejor carrera. Las sensaciones al principio han sido muy malas, he tenido un pequeño toque ahí y no he podido salir de todo lo bien que me gustaría. Es verdad que luego he recuperado bien, pero me ha podido el ansia de recortar y recortar, y no he acabado de correr lo a gusto que quería", declaró Quique Llopis al término de su carrera, desde la zona mixta del Stade de France. "Sabía que tenía que correr en mi mejor marca para estar luchando por esas medallas y así ha sido. Sí que es verdad que el calentamiento ha sido mi mejor calentamiento, sin duda. Pero bueno, no tengo que ser injusto conmigo mismo. Creo que hemos luchado hasta el final, hemos dado todo y nos hemos quedado ahí a un puesto de esas medallas, así que hay que estar más que contentos", dijo el velocista gandiense a los medios oficiales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Además, Llopis analizó su actuación en el estadio de Saint-Denis. "Tampoco ha habido toques fuertes con las vallas. Ha habido uno, sí que es verdad, al principio bastante fuerte. Y bueno, creo que me ha lastrado muchísimo ya toda la carrera. He recuperado bastante bien en relación a Roberts, que es al que tenía yo de referencia. Pero no ha sido suficiente, me ha faltado acabar de rematar esa carrera", apuntó. "La salida tampoco es el fuerte mío. Roberts sale rapidísimo, tenía en cuenta que me iba a sacar algún metro que otro en esa salida. Tenía que mantener la calma ahí porque sabía que en la parte lanzada le podía recortar yo. Pero bueno, como digo muy contento, es un cuarto puesto, así que no me puedo exigir más", insistió Llopis desde París. "Una vez es que estás ahí, ya quieres luchar por todo, quieres lograr meterte en esas tres posiciones. Pero bueno, como digo, creo que ahora hay que asimilar en estos días todo lo que hemos logrado; ya no aquí, sino toda esta temporada, que ha sido una locura, que ni en mis mejores sueños pensaba yo que podía llegar a lograr", destacó al respecto. "Yo soy muy así, de que siempre querer más. Igual hubiese sacado bronce y te estaría diciendo: 'Ostras, me he quedado ahí...'. Pero yo creo que es algo bueno, siempre hay que estar con ganas de más, ganas de seguir trabajando y seguir luchando", reflexionó el atleta de Gandía. Luego señaló que prefiere "el cuarto olímpico sin duda" antes que una medalla en otros certámenes donde también ha merodeado el podio. "Está claro que con mi marca se sacaba medalla hoy. Pero hay que correrlo aquí, hay gente que lo ha corrido y yo no lo he corrido. Entonces ya está, únicamente darle enhorabuena a los medallistas, se lo han ganado, han corrido más que yo hoy y ya está. Ahora solo queda trabajar y volver el año que viene más fuertes y estar más cerca de esas medallas", zanjó. ÁGUEDA MARQUÉS: "ME ALEGRO DE QUE EL 1.500 ESPAÑOL ESTÉ EN SU APOGEO" También habló Águeda Marqués con la RFEA. "No sé, es que estaba un poco en 'shock', es que no me lo creía. De hecho, he llegado y no sabía ni el tiempo que había hecho ni cómo había quedado. En un momento de la carrera no sabía ni cuánto me quedaba para llegar a meta", describió la segoviana su exitosa semifinal en los 1.500 metros femeninos. "Solo me iba muriendo y digo: 'Hoy doy todo, por mis narices que hoy me muero y llego muerta a la meta'. No sabía ni qué era, ni en qué puesto había entrado. Me he tirado al suelo, he visto la pantalla y he dicho: '¡No? Sexta, he entrado a la final'. Y me he quedado en plan: 'No me lo puedo creer'. Es que yo no sé lo que significará para otras personas, pero para mí es el sueño de mi vida", confesó Marqués. "Hay muy pocas oportunidades como ésta y no puedo creerme que haya salido y que todo el trabajo que hemos estado haciendo durante tanto tiempo haya dado sus frutos. Me alegro un montón también por todo mi equipo, toda la gente que me ha apoyado, mi familia, mi entrenador Arturo Martín Tagarro, que tiene mucha paciencia conmigo, y mi pareja Adrián Ben", recalcó la mediofondista segoviana. "Yo también estoy muy sorprendida. Para mí también suponía un reto personal muy destacable porque nunca había corrido tantas carreras seguidas en este nivel. Mi entrenador prepara muy bien estas carreras y trabajamos mucho por arriba lo que se supone que deberíamos aguantarlas, pero nunca se sabe y para mí también me creaba mucha incertidumbre", indicó. Después tuvo alabanzas para la bañolense Esther Guerrero. "Me da rabia que no haya entrado porque yo sé que ella también lo pelea mucho y ojalá poder estar todas juntas en la final. Pero es lo que te digo, está muy caro y cada una tenemos que luchar por nuestro propio puesto. También creo que tiene que estar muy contenta porque ha corrido también muchísimo, estamos rondando nuestras marcas personales", subrayó. "Oye, ¡y poco se habla del récord de Marta Pérez, eh? Guau, espectacular, me alegro un montón por ella. O sea, es que es un marcón 3:57 y ha destronado a Natalia [Rodríguez]. No sé, es que es increíble lo que hemos hecho hoy; o sea, me alegro de que el 1.500 español esté en su apogeo ahora mismo", concluyó Marqués ante el micrófono de la RFEA.

