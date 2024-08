Proton Pass ahora admite biometría para iniciar sesión con Touch ID y Windows Hello

Proton ha anunciado que las versiones de pago de Proton Pass ahora admiten entradas biométricas para iniciar sesión, lo que significa que se puede acceder a su servicio a través del escaneo facial con Windows Hello o a través de la huella dactilar con Touch ID. El gestor de contraseñas se puede utilizar en España en diferentes modalidades: una gratuita, Proton Free, y dos de pago, que son Pass Plus (1,99 euros al mes con facturación anual) y Proton Unlimited, que se puede conseguir por 9,99 euros. La compañía ha añadido ahora la autentificación biométrica a la aplicación Proton Pass, una funcionalidad que salió de fase beta a principios de este año y que admite la identificación de los usuarios a través de los sistemas Touch ID en macOS y Windows Hello en los equipos con el sistema operativo que desarrolla Microsoft. La caracterísica, disponible por el momento para usuarios de Proton Pass Plus o superior, permite desbloquear la aplicación de seguridad bien con una huella dactilar o bien con el escaneo facil, sin tener que indicar la contraseña cada vez que se inicie sesión. La compañía, que ha avanzado esta novedad en su blog, también ha indicado que ha desarrollado la opción Identidades, lo que permita los usuarios rellenar su información de contacto -nombre, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, dirección, etc.- con un solo clic. En este sentido, la compañía ha dicho que Identidades "facilita la organización y la seguridad de la información personal en todas la plataformas" y que ya ha comenzado a implementarse. Para acceder a ambas funciones es necesario tener descargada laúltima versión de su servicio en Android (1.24.1), iOS (1.12.2), macOS, Windows y Linux, todas con la actualización 1.22.

