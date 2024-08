Petro admite casos de corrupción en el Gobierno colombiano pero defiende el "cambio"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha admitido que el Gobierno colombiano "se ha visto permeado por el cáncer de la corrupción" pero ha defendido el "cambio" y ha prometido que su Administración seguirá trabajando para lograr los objetivos trazados hace dos años, cuando llegó al cargo. "A este Gobierno lo permeó también la corrupción. Hemos visto en la historia, en la actualidad, cómo gobiernos progresistas terminan permeados por un cáncer que es la corrupción y terminan por no cumplir sus objetivos", ha lamentado antes de afirmar que "aquí algo parecido comenzó". No obstante, ha asegurado que su Administración "saca a cualquiera" sospechoso de estar implicado en este tipo de casos, "cualquiera que, por sospechas más o menos creíbles, sepamos que se ha robado un peso del pueblo", ha matizado, según informaciones del diario 'El Espectador'. En este sentido, ha abordado el escándalo de corrupción en torno a la Unidad de Gestión de Riesgo, que ha provocado la salida de cuatro altos cargos cercanos a su círculo político. "Aquí los corruptos no gobiernan, porque este es el gobierno del cambio. Nuestro Gobierno seguirá trabajando día y noche", ha defendido. Además, ha hecho un llamamiento a partidos políticos, empresarios y organizaciones sociales para que se sienten a construir un gran acuerdo nacional "en torno a la reforma a la salud, la reforma a los servicios públicos, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción". Petro ha incidido en que el Gobierno logrará "cumplir sus metas" y ha recordado que ha logrado reducir la pobreza en el país, mejorar la tasa de empleo, reducir la inflación y reforzar el turismo, entre otras cuestiones. Finalmente, ha puntualizado que, a su llegada a la Presidencia, se encontró un país "endeudado". "A pesar de ello hemos logrado estabilizar los precios de los combustibles". No obstante, el jefe de Estado ha vuelto a pedir al Banco de la República reducir las tasas de referencia para la reactivación economía.

