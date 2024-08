Patricia Pardo y Chistian Gálvez, más enamorados que nunca durante su romántica escapada a Santiago con su hijo Luca

El pasado 29 de julio Patricia Pardo y Christian Gálvez celebraban su segundo aniversario de boda. Una fecha muy especial en la que la pareja se dedicó unas preciosas felicitaciones en redes sociales con las que han presumido de la permanente luna de miel en la que viven desde que comenzaron su relación a principios de 2022. "Luca tiene a la mejor madre y a las mejores hermanas y abuelos que podría desear y, cuando sea mayor, le contaré todo desde aquel primer café para que sepa lo mucho que se amaron, se aman y se amarán sus papás. Porque ese es el secreto de esta historia, tal y como dice una de mis personas favoritas: el amor no se esconde nunca (...) Gracias por devolverme la fe en muchas cosas. Pensé, como dice nuestra canción, que el Edén era estar contigo, pero no. El Edén eres tú. Estar contigo es una bendición. Te amo.Y sí, serían 999 veces "sí, quiero". Solo contigo" escribía el presentador en Instagram con un carrusel de imágenes de ambos derrochando amor y felicidad. Un aniversario muy especial que Patricia y Christian han celebrado regalándose una romántica escapada a Santiago de Compostela con su hijo Luca, de 7 meses, y de la que Europa Press ha sido testigo de excepción. Aprovechando sus vacaciones estivales, la pareja se ha desplazado a la tierra natal de la periodista, donde han disfrutado de una jornada en la que no faltaron los gestos de cariño y los momentos llenos de ternura. Siempre pendientes de su pequeño, los presentadores pasearon por el casco antiguo de la capital gallega derrochando confidencias y miradas que hablan por sí mismas. ¡Puro amor! Y en un momento dado, para recuperar fuerzas, se sentaron en una céntrica terraza en la que se 'turnaron' para coger a su bebé y colmarlo de mimos y besos. Besos que también intercambiaron Patricia y Christian poco después, cuando tras un largo paseo por la zona monumental, descansaron en un parque en el que dieron rienda suelta a su amor con diferentes gestos de cariño que reflejan lo enamoradísimos que están. Una celebración íntima e inolvidable de sus 'bodas de algodón' en la que la presentadora de 'Vamos a ver' derrochó estilo con un favorecedor vestido rojo con lazada a juego y cremallera en el escote, y sandalias planas en color marrón.

