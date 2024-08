Maduro dice que los violentos de la protestas fueron "entrenados" en EEUU, Colombia, Perú y Chile

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este miércoles que las personas vinculadas con actos violentos en las protestas antigubernamentales, que se han saldado con más de una veintena de muertos y centenares de detenidos, fueron "entrenados" en Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile. "No fue la juventud venezolana. Fue un grupo de criminales contratados, entrenados, el 80 por ciento, en campos en Texas, Colombia, Perú y Chile", ha declarado en referencia a los "comanditos", unidades de campaña de la oposición que "encabezaron la destrucción de escuelas, hospitales y han amenazado a la juventud socialista", reza un comunicado de la Prensa Presidencial. Maduro ha responsabilizado al excandidato presidencial de la oposición, Edmundo González, a quien ha tildado de "criminal de guerra" y le ha acusado de dar "un golpe de Estado contra los poderes porque no los reconoce", y a la líder opositora, María Corina Machado, de las acciones violentas registradas desde el día de las elecciones, celebradas le 28 de julio. "La ultraderecha, el criminal de guerra Edmundo González Urrutia, ha captado a los comanditos con la salvaje demonia de Machado (...) Hemos visto operando a jóvenes pagados, entrenados, quemando y matando", ha asegurado. "Lo he dicho 20 veces y no me han desmentido. Porque saben que cuando me desmientan les muestro la prueba", ha agregado. Además, ha relatado que les ordenaron a los jóvenes ir "a quemar" hospitales, escuelas, tumbar estatuas de Bolívar y de Hugo Chávez, atacar a vecinos, miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las juventudes socialistas. "A algunos (jóvenes) les llenaron de miedo. Y de odio. Y de fascismo", ha aseverado. Por su parte, Machado, que en la víspera hizo un llamamiento a las Fuerzas Armadas a colocarse "del lado del pueblo" tras las elecciones, si bien estas ratificaron su "absoluta lealtad" al mandatario, ha aseverado que "es un momento en el cual el mundo empieza a entender que Maduro ha ido quedando cada vez más aislado" y "le queda un círculo fundamentalmente de la alta cúpula militar, que no son muchos". "Todo el mundo sabe que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es simplemente un brazo ejecutor del régimen y además represor; y hoy estamos viendo cómo pretenden además usurpar las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto no tiene pies ni cabeza. Quien tiene que producir el resultado y proclamar a Edmundo González como presidente electo, de manera inmediata, es el CNE", ha declarado en una entrevista a medios recogida por el portal Efecto Cocuyo. González, que no reconoce los resultados oficiales y reivindica su victoria en los comicios, no se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para declarar por el caso de las elecciones, tal y como había solicitado en la previa la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, a los diez aspirantes que se presentaron a los comicios. El exaspirante denunció que se estaba "violando el debido proceso" y que, en caso de acudir a la sala del Supremo, lo haría en condiciones de "absoluta indefensión".

