La UE apoya la transición en Bangladesh y pide que se cumplan las demandas democráticas de las protestas

La Unión Europea ha señalado este jueves su apoyo a la transición democrática en Bangladesh, tras indicar que espera trabajar con las nuevas administraciones y que se cumplan las demandas democráticas de las protestas de estudiantes. Tras la dimisión y salida del país de la primera ministra, Seij Hasina, en medio de las protestas lideradas por estudiantes, la UE ha declarado su intención de trabajar con la nueva administración y "apoyar una transición que debería afianzar la buena gobernanza, los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos", ha indicado un portavoz de la UE a Europa Press. En este sentido, el bloque europeo considera que el gobierno provisional debe "preparar el terreno para la celebración de elecciones", insistiendo en que se trata de un "momento de gran relevancia para el diseño de la senda democrática del país y en el cumplimiento de las aspiraciones del movimiento de estudiantes que tanto han sacrificado". Tomará las riendas del gobierno provisional el Nobel de la Paz Mohamed Yunus, quien ha pedido a su llegada a Bangladesh que aquellos que le han confiado ponerse al frente de un gobierno de transición se aseguren al mismo tiempo que no se producirán episodios de violencia en ninguna parte del país. "Si tienen fe en mí, si confían en mí, entonces asegúrense de que no habrá ningún ataque en ninguna parte del país", ha afirmado el economista nada más aterrizar en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal de Daca. Las protestas, que comenzaron primero contra el sistema de cuotas que reserva el 30 por ciento de los empleos públicos para los hijos de los veteranos de la guerra de Independencia, para pasar rápidamente contra la ex primera ministra Hasina --huída a India-- han dejado más de 300 muertos, a la espera de cifras oficiales.

