La Policía británica habla de una "noche de éxito" tras las protestas "pacíficas" contra el racismo

La Policía de Reino Unido ha hablado este jueves de una "noche de éxito" en relación con unas protestas contra el racismo que ha calificado como "pacíficas" y que han tenido lugar en más de una decena de ciudades del país en respuesta a los disturbios durante las manifestaciones antiinmigración de la última semana. Así, ha destacado la "unidad de las comunidades" a lo largo de la noche tras el despliegue de miles de efectivos a varias zonas del norte del país. "Me siento bien con cómo ha ido todo. Creo que hemos mostrado fuerza y (...) hemos hecho frente a los desafíos que teníamos por delante", ha indicado el jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley. "En un par de localidades se han registrado varios criminales que trataron de crear desorden, por lo que los arrestamos. Ha sido una operación exitosa gracias a las comunidades y a la Policía", ha puntualizado, según informaciones recogidas por la cadena británica de televisión BBC. La jefa de la Policía de la ciudad de Sussex, Katy Bourne, ha defendido por su parte que los manifestantes han mostrado "su solidaridad" durante las protestas en Brighton. "Había grupos tocando y banderas que abogaban por la unidad y la paz", ha apuntado. "Por lo que pude ver solo había un par de personas que no compartían el mismo punto de vista", ha añadido. No obstante, las autoridades han informado de que más de un centenar de agentes han resultado heridos desde que comenzaron los disturbios tras la muerte de tres niñas a manos de un adolescente armado en Southport, un incidente que provocó una ola de manifestaciones xenófobas y racistas en el país. Desde entonces, unas 400 personas han sido detenidas y al menos tres personas han sido condenadas por su implicación en estas manifestaciones violentas. El miércoles, la Policía puso en marcha el despliegue de un dispositivo formado por unos 6.000 agentes ante el temor a nuevos disturbios y saqueos.

Compartir nota: Guardar Nuevo