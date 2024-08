La ONU cree que incidentes como la ofensiva ucraniana en Kursk pueden "expandir la crisis"

El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, ha asegurado que incidentes como la reciente ofensiva del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Kursk, que se ha convertido en la acción más grande de Kiev contra territorio ruso, pueden "expandir la crisis", por lo que ha pedido a ambas partes una desescalada. "Todos estos incidentes aumentan el riesgo de que se produzca una escalada alarmante de la crisis y queremos que la situación se reconduzca en la medida de lo posible. (...) Lo que queremos es asegurarnos de que en todas las acciones que emprendan, todas las partes sobre el terreno, traten de evitar cualquier cosa que provoque la expansión de la propia crisis", ha expresado durante una rueda de prensa. En ese sentido, ha aclarado que la ONU ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que considera a Rusia como la principal responsable de la guerra, tras lo que ha insistido en que es necesario resolverla en base a la Carta de Naciones Unidas y a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha indicado durante una rueda de prensa que Kiev no había avisado a Washington de esta acción, si bien ha resaltado que no suele informarles de todos sus movimientos antes de realizarlos. Tras ello, ha recordado que la política de la Casa Blanca sobre el uso del armamento estadounidense en el conflicto no ha cambiado, por lo que seguirá sin permitir su utilización en territorio ruso salvo en zonas cercanas a la frontera donde haya una "amenaza inminente" para la seguridad de Ucrania. Las autoridades de Rusia informaron el martes de que un grupo de unos 300 militares ucranianos, acompañados de decenas de vehículos blindados, habían lanzado una ofensiva sobre la región de Kursk. Ya este miércoles Moscú ha informado de que ha logrado frustrar el ataque, que finalmente había involucrado a unas mil tropas enemigas. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, había señalado que "las unidades de cobertura fronteriza junto con la Guardia Fronteriza y las unidades de refuerzo" habían logrado detener el avance ucraniano, dejando más de 300 muertos y heridos entre las filas ucranianas. A pesar de la escalada de las hostilidades en territorio ruso, las autoridades de Ucrania no se han manifestado oficialmente al respecto, si bien es cierto que han denunciado un aumento de los ataques rusos sobre la región de Sumi, ubicada en el extremo noreste del país y desde la que han lanzado su ataque contra Kursk, según Moscú.

