La Fiscalía de Colombia pide encarcelar a los responsables del escándalo de corrupción en la UNGRD

La Fiscalía de Colombia ha pedido este miércoles encarcelar a los responsables del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) después de que ex altos cargos del organismo denunciaran contratos irregulares que habrían ido a parar a congresistas para tramitar las reformas del Gobierno. "Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía sustentó ante el juez (...) la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco", reza un comunicado. La petición, que afecta al exdirector de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez, al exsubdirector de Manejo de Desastres Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, "no se basa en simples sospechas carentes de respaldo", sino que "existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada". El Ministerio Público ha presentado durante la audiencia los elementos probatorios que respaldan la medida, "de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público". "Dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública. Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad", ha agregado. En el caso estarían presuntamente implicados el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso, tal y como denunciaron el exdirector de UNGRD Olmedo López y el exsubdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla.

