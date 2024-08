La Autoridad Palestina pide al TPI ordenar el arresto de Smotrich por sus palabras sobre la hambruna en Gaza

La Autoridad Palestina ha pedido este jueves al Tribunal Penal Internacional (TPI) que emita una orden de arresto contra el ministro de Finanzas de Israel, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, por sus comentarios acerca de una hambruna justificable en la Franja de Gaza. El Ministerio de Exteriores palestino ha indicado en un comunicado que estas palabras apoyan "una política genocida en Gaza, de la cual (Smotrich) se jacta" y ha pedido a la comunidad internacional que le prohíban la entrada en sus países. Sus palabras suponen "una de las formas más feas de fascismo y una admisión explícita del deseo de adoptar políticas genocidas". Así, ha lamentado que estos comentarios hayan salido de la boca de un ministro, sin que hayan sido "condenados" por parte del primer ministro, Benjamin Netanyahu, u otros miembros del Gabinete israelí. En este sentido, ha indicado que se trata de una "violación flagrante". "El extremista Smotrich muestra una clara postura de apoyo a la política de genocidio y la imposición de nuevos castigos colectivos a los civiles palestinos", recoge el texto, que hace un llamamiento el boicot. El lunes, Smotrich afirmó que Israel "no puede gestionar la guerra en la actual realidad mundial" dado que "nadie permitirá dejar morir de hambre a dos millones de civiles, aunque pueda estar justificado y ser moral hasta que se devuelva a los rehenes". "El humanitarismo a cambio de humanitarismo está moralmente justificado, pero ¿qué podemos hacer? Vivimos hoy en una cierta realidad, necesitamos legitimidad internacional para esta guerra", manifestó antes de afirmar que "entregan la ayuda porque no hay elección". Desde Naciones Unidas consideran que estas declaraciones son "completamente inapropiadas". "No hay ninguna razón que justifique la muerte de ningún civil en ningún lugar", ha puntualizado la organización.

