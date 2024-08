Julio pone fin por poco a 13 meses con récords de calor a nivel mundial

Julio marcó el final de un período de 13 meses en el que cada mes fue el más cálido en el registro de datos a nivel mundial para el mes respectivo del año. Según el boletín mensual del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el pasado mes fue el segundo julio más cálido y el segundo mes más cálido a nivel mundial en el registro de datos, con una temperatura del aire en la superficie promedio de 16,91 °C, 0,68 °C por encima del promedio de julio de 1991-2020 y solo 0,04 °C por debajo del máximo anterior establecido en julio de 2023. Si bien es inusual, una racha de récords mensuales de temperatura global de duración similar ocurrió anteriormente en 2015/2016 durante el último evento fuerte de El Niño. Aunque julio de 2024 no fue tan cálido como julio de 2023 en promedio, la Tierra experimentó sus dos días más cálidos en el registro de datos. La temperatura media diaria global alcanzó los 17,16 °C y 17,15 °C los días 22 y 23 de julio. Dada la pequeña diferencia, similar al nivel de incertidumbre en los datos de ERA5, no podemos decir cuál de los dos días fue el más cálido con total certeza. POR DEBAJO DE 1,5 SOBRE LOS NIVELES PREINDUSTRIALES Según el análisis de Copernicus --que se basa en el conjunto de datos de reanálisis ERA5, que utiliza miles de millones de mediciones de satélites, barcos, aeronaves y estaciones meteorológicas de todo el mundo--, el mes fue 1,48 °C superior a la media estimada de julio para 1850-1900, el período de referencia preindustrial designado, lo que marca el final de una serie de 12 meses consecutivos con temperaturas iguales o superiores a 1,5 °C. La temperatura media global de los últimos 12 meses (agosto de 2023 - julio de 2024) es 0,76 °C superior a la media de 1991-2020 y 1,64 °C superior a la media preindustrial de 1850-1900. 2024 SIGUE CAMINO DE AÑO RÉCORD La anomalía de temperatura global en lo que va de año (enero-julio) para 2024 es 0,70 °C superior a la media de 1991-2020, 0,27 °C más cálida que el mismo período en 2023. La anomalía media para los meses restantes de este año tendría que bajar al menos 0,23 °C para que 2024 no fuera más cálido que 2023. Esto rara vez ocurrió en todo el conjunto de datos ERA5, lo que hace cada vez más probable que 2024 sea el año más cálido registrado. La temperatura media europea para julio de 2024 fue 1,49 °C superior a la media de julio de 1991-2020, lo que convierte al mes en el segundo julio más cálido registrado para Europa después de julio de 2010. Las temperaturas europeas fueron más superiores a la media en el sur y el este de Europa, pero cercanas o inferiores a la media en el noroeste de Europa. Fuera de Europa, las temperaturas fueron más altas que la media en el oeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá, la mayor parte de África, Oriente Medio y Asia, y la Antártida oriental. Las temperaturas fueron inferiores a la media en la Antártida occidental y partes de Estados Unidos, Sudamérica y Australia. La temperatura de la superficie del mar en julio de 2024 en la zona de 60°S-60°N fue de 20,88 °C, el segundo valor más alto registrado para el mes, y solo 0,01 °C por debajo de julio de 2023. Esto marca el final de un período de 15 meses en el que la TSM había sido la más cálida en el registro de datos ERA5 para el mes respectivo del año. El Pacífico ecuatorial tuvo temperaturas inferiores a la media, lo que indica un desarrollo de La Niña, pero las temperaturas del aire sobre el océano se mantuvieron inusualmente altas en muchas regiones.

