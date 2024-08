Jueves, 8 de agosto de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Egipto dice que Irán ha avisado de no sobrevolar su espacio aéreo por maniobras militares

El Cairo (EFE).- Las autoridades egipcias han sido avisadas por Irán de que las compañías aéreas del país árabe deben evitar sobrevolar el espacio aéreo iraní en la madrugada de este jueves durante un periodo de tres horas por "maniobras militares". El Ministerio de Aviación Civil anunció que las autoridades iraníes avisaron a todas las compañías aéreas civiles que sobrevuelan el espacio aéreo iraní de que realizarán "maniobras militares" mañana, 8 de agosto, "en Teherán de 4:30 a 7:30 hora local (1:00 a 4:00 GMT)". Igualmente, avisó de que las autoridades iraníes le dieron el mismo aviso para las 11:30 a 14:30 (8:00 a 11:00) de este miércoles.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu sobre la amenaza de Irán: "Estamos preparados para la defensa y el ataque"

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha mantenido un perfil bajo los últimos días sin apariciones públicas, afirmó este miércoles que Israel está preparado "tanto para la defensa como para el ataque" ante la amenaza de un ataque desde varios frentes orquestado por Irán. "Avanzamos hacia la victoria. Estamos preparados tanto para la defensa como para el ataque, atacamos a nuestros enemigos y también estamos decididos a defendernos", indicó en una visita en la base de Tel Hashomer, cerca de Tel Aviv, con los reclutas del Cuerpo de Blindados y el de Ingeniería de Combate del Ejército israelí.

ISRAEL PALESTINA

Pezeshkian: Irán no permanecerá en silencio ante violaciones de sus intereses y seguridad

Teherán (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró este miércoles que su país “nunca permanecerá en silencio ante las violaciones de sus intereses y seguridad”, en alusión al asesinato del líder político del movimiento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. “Irán nunca permanecerá en silencio ante las violaciones de sus intereses y seguridad y actuará dentro del marco de los tratados y leyes internacionales”, afirmó Pezeshkian en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, según informó la agencia estatal IRNA.

SIRIA CONFLICTO

Al menos 10 muertos por la explosión de un vehículo bomba en el norte de Siria, según ONG

Beirut (EFE).- Al menos 10 personas murieron y otras 13 resultaron heridas este miércoles por la explosión de un vehículo bomba en las inmediaciones de un puesto de control en la ciudad de Azaz, en el noroeste de Siria y bajo el control de milicias proturcas, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Entre los fallecidos hay cuatro miembros de la coalición armada Ejército Nacional Sirio (SNA, en inglés), aliada de las fuerzas turcas y que domina la zona donde tuvo lugar la deflagración, según un comunicado de la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno. Ningún actor ni formación terrorista ha asumido por el momento la autoría del ataque.

AUSTRIA TERRORISMO

Taylor Swift cancela sus conciertos en Viena ante la amenaza de un ataque yihadista

Viena (EFE).- La artista estadounidense Taylor Swift canceló sus tres conciertos en el estadio Ernst Happel de Viena tras la detención este miércoles de dos presuntos terroristas que planeaban atentar durante el espectáculo, informaron los organizadores de la gira en un comunicado. "Ante la confirmación por parte de las autoridades gubernamentales de un ataque terrorista planeado para el estadio Ernst Happel, no tenemos otra opción que cancelar los tres espectáculos previstos por la seguridad de todos", explicó el equipo de Barracuda Music. Las entradas serán reembolsadas automáticamente en los próximos diez días laborales, según indicaron en la publicación.

UCRANIA GUERRA

Declaran estado de emergencia en Kursk y Ejército ruso intenta expulsar a las tropas ucranianas

Moscú/Kiev (EFE).- El gobernador en funciones de la región rusa de Kursk declaró el estado de emergencia en las zonas fronterizas debido a la incursión ucraniana que comenzó el pasado martes y que las fuerzas rusas intentan expulsar desde hace más de 24 horas. "Durante la noche, los destacamentos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa junto a las unidades de la guardia fronteriza del Servicio Federal de Seguridad (FSB) continuaron aplastando a las tropas del ejército ucraniano en zonas de la región de Kursk que limitan con la frontera ruso-ucraniana", señala el comunicado del Ministerio de Defensa.

REINO UNIDO VIOLENCIA

Con carteles y banderas, miles salieron a la calle para denunciar el racismo en Inglaterra

Londres (EFE).- Miles de personas en distintos pueblos y ciudades de Inglaterra salieron este miércoles a la calle para denunciar el odio, el racismo y la islamofobia, lo que permitió frenar cualquier intento de los grupos de extrema derecha de provocar disturbios como los vistos en los últimos días en el país. Coreando consignas contra la extrema derecha, aplaudiendo y gritando mensajes de paz, los manifestantes se dieron cita en ciudades como Londres, Birmingham, Liverpool, Southampton, Sheffield o Newcastle. Los disturbios que vive el Reino Unido desde el pasado 30 de julio, un día después de que tres niñas fueran asesinadas en la localidad de Southport a manos de un joven galés de 17 años con padres ruandeses, son los más graves sufridos por el país desde los ocurridos en 2011.

VENEZUELA CRISIS

González Urrutia rechaza acudir a citación del Supremo por "violación del debido proceso"

Caracas (EFE).- El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, rechazó este miércoles acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lo ha citado en una causa para "certificar" el resultado de los comicios presidenciales, al considerar que no se corresponde con ningún procedimiento contemplado en la legislación venezolana y supone una "violación del debido proceso". "Si llegase a acudir ante la Sala Electoral lo haría en situación de absoluta indefensión, porque el trámite adelantado por la Sala Electoral, tal como ha sido anunciado por los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del TSJ y otra ley sobre la jurisdicción electoral", dijo en un comunicado publicado en X.

VENEZUELA CRISIS

María Corina Machado: "Lo único que le queda" a Maduro es el apoyo del alto mando militar

Caracas (EFE).- La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que "lo único que le queda" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el apoyo "reducido" de la cúpula militar, luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del líder chavista, lo que ha sido denunciado como fraude dentro y fuera del país. "Lo único que le queda es un número de militares muy reducido del alto mando, es lo único que le queda, porque incluso en las bases de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de policías, del (partido gobernante) PSUV no están con él, porque no quieren violencia y no quieren mentira", dijo la exdiputada durante una conversación con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Insistió en que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), venció por amplio margen en los comicios, con Edmundo González Urrutia como su abanderado, y que por ello publicaron en una página web el "83,5 %" de las actas electorales, que son "las pruebas de la victoria".

EEUU ELECCIONES

Trump tilda de comunista a Harris-Walz y prevé debatir pronto con la vicepresidenta

Washington (EFE).- El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo este miércoles que tanto la vicepresidenta y candidata a la presidencia Kamala Harris, como el gobernador de Minesota, Tim Walz, su fórmula demócrata para la elecciones de noviembre, son comunistas, y sugirió que pronto debatirá con la vicepresidenta pese a que había dicho lo contrario. En una entrevista con Fox News, el expresidente republicano (2017-2021) dijo que la fórmula demócrata comparte las ideas del senador Bernie Sanders, uno de los más progresistas del Congreso estadounidense.

EEUU ELECCIONES

Biden asegura que Trump va "en serio" al hablar de "baño de sangre" si pierde elecciones

Nueva York (EFE).- El presidente estadounidense Joe Biden aseguró este miércoles que el candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, va "en serio" cuando habla de "baño de sangre" en caso de no ganar los comicios. En una entrevista con la cadena CBS -la primera desde que el mes pasado anunciara su renuncia a la reelección tras fuertes presiones mediáticas y de su partido-, Biden dijo que no confía "en absoluto" en un traspaso de poder pacífico en enero de 2025 "si Trump pierde". Y añadió: "Lo que dice va en serio. No lo tomamos en serio, pero dice de verdad todo eso de 'si perdemos, habrá un baño de sangre porque serían unas elecciones robadas".

TAILANDIA POLÍTICA

Tailandia disuelve el partido que ganó en 2023, que anticipa su regreso con otro nombre

Bangkok (EFE).- El Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó este miércoles la disolución del partido reformista Avanzar, que no pudo gobernar pese a ganar los comicios del año pasado, si bien su líder, Pita Limjaroenrat, anticipó que "volverán" con un nuevo proyecto político "que será presentado pronto". Un panel de nueve jueces alcanzó "por unanimidad" la resolución al considerar que la propuesta de Avanzar de reformar la ley que protege a la poderosa Casa Real tailandesa representa una "amenaza para la monarquía constitucional".EFE

