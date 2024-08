Joan García: “Me siento igual de partícipe que el que ha jugado todos los minutos”

Óscar Maya Belchí

París, 8 ago (EFE).- Joan García (Sallent, Barcelona, 2001) es el único de los 22 jugadores de la selección española de fútbol olímpico que no ha disputado ni un minuto en el torneo. Y, salvo contratiempo de Arnau Tenas, no lo hará en la final. Eso sí, asegura, en una entrevista con EFE, sentirse “igual de partícipe que el que ha jugado todos los minutos”.

La medalla sí que se la llevará a casa. De plata o de oro, según la final que juegan contra Francia este domingo en el Parque de los Príncipes y que culminará un año que le cambió la “vida en el fútbol”, al asentarse como titular en el Espanyol y recibir la llamada de Santi Denia para los Juegos Olímpicos.

P: ¿Cómo ve al equipo para la final?

R: Veo al equipo muy ilusionado. Durante todo el torneo ha habido un ambiente muy bueno. De querer ganar cosas y con buen ambiente, por eso estamos aquí y seguiremos hasta la final. Nos lo pasamos bien, entrenamos a tope, pero hay ese puntito de pasarlo bien que creo que es bueno.

P: Tanto buen ambiente que han hecho oficial el fichaje de Samu Omorodion por el Chelsea…

R: (Ríe). Ha habido un pasillo ahí, sí, no sé cómo está la cosa.

P: Un oro que se podría decidir por penaltis. ¿Cómo los están preparando?

R: Lo hemos hecho durante todo el torneo porque es muy probable que haya una tanda de penaltis. Analizamos los posibles lanzadores durante los partidos y en una tanda. Y si se da, tenemos el papelito para verlo.

P: ¿Usted es de papelito o de llevarlo pegado a la botella?

R: Yo intento acordarme un poco de cada uno, pero si necesito ayuda siempre hay esos truquitos que vienen bien.

P: ¿Pero se puede llegar a entrenar bien? Sin público, la presión…

R: Es difícil prepararlo porque asemejar el entrenamiento con la competición es muy difícil. Pero cuando estás ahí intentas hacer lo que tu creas que es lo mejor.

P: Su compañero, Arnau es de poner nervioso al delantero, ya se vio contra Marruecos…

R: Hubo algo sí (ríe). Un poquito de ese juego es bueno.

P: ¿Cómo está viviendo esta experiencia olímpica?

R: Muy bien. Es único. Al final llevamos más de un mes. imaginate. Pero con este grupo hay un ambiente espectacular, nunca había vivido un grupo como este; y eso hace que pase más rápido. Nos divertimos entrenando, que es muy importante, y a ver si lo podemos cerrar de la mejor manera.

P: Usted es el único que no ha jugado en estos Juegos Olímpicos, estuvo cerca pero unas molestias en la espalda se lo impidieron. ¿Cómo se lleva ser el único sin minutos?

R: Estuve unas semanas con molestias, pero el fútbol es esto. Yo me siento igual de partícipe que el que ha jugado todos los minutos. Al final, el buen ambiente que hay te hace partícipe. Es una pena, nos gustaría participar a todos en los Juegos, pero tampoco le doy muchas vueltas. Lo importante es ganar y seremos felices todos.

P: Al menos tendrá la medalla, por haber sido convocado.

R: Eso seguro, la medalla no me la quitan.

P: Y qué año para usted. Empezó como suplente en el Espanyol, se hizo con la titularidad y ahora en los Juegos Olímpicos.

R: Ha cambiado mucho mi vida en el fútbol este año. Es el mejor año que he podido vivir nunca, con el ascenso y los Juegos, que imaginate si ganamos la medalla. Un año inolvidable y espero poder cerrarlo de la mejor manera.

P: ¿Usted también tiene una promesa por cumplir si ganan el oro?

R: No, no. Yo no prometo nada que después te persiguen y no te dejan escaparte (ríe). Si me sale algo lo haré, pero no prometo nada.

P: Habla de que vive su mejor momento, pero han habido momentos duros. ¿De qué o quién se acuerda ahora?

R: De todos. Ha sido un año diferente para mí, especial en muchos sentidos. Pero yo le doy mucha naturalidad a todo. No me recreo en pensar muchas cosas. Me acuerdo de mi familia, que ha estado todo el mes en Francia apoyándome, sobre todo en ellos.

P: Y cuando vuelva de los Juegos Olímpicos, Primera División. De nuevo, pero ahora con Mbappé, Lamine… Es un buen reto.

R: Sí, sí. Jugar en Primera División es lo máximo. Como dices, he estado en Primera División, he debutado pero sin continuidad. Con muchas ganas de afrontarlo.

P: ¿Con qué portero le hace más ilusión coincidir?

R: Con todos. Hay muchos porteros, pero Courtois, Oblak… son los que gusta compartir campo.

P: ¿Cómo valora el proyecto del Espanyol en su vuelta a Primera División?

R: Bien. Está siendo un verano complicado, pero como en la mayoría de los clubes de la categoría. Creo que nos hemos reforzado bien, con suerte aún llegará más gente para ayudarnos. Lo importante es llegar bien a las primeras semanas de Liga. EFE

