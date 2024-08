Javi Rodríguez: "Ojalá llevarnos una medalla olímpica porque con el tiempo se recordará muy bien"

El jugador de la selección española de balonmano Javi Rodríguez considera que deben "aprovechar la oportunidad" de estar en unas semifinales de los Juegos Olímpicos de París, donde se medirán este viernes a una Alemania que está "jugando muy bien", y deseó poder ganar una medalla porque "con el tiempo se recordará muy bien". "Lógicamente, estar ahí año tras año no es fácil. Las cosas van cambiando en el equipo y se sigue quedando arriba en las competiciones. En los Juegos ya vemos lo complicado que es llegar a 'semis', hay que aprovechar la oportunidad porque no se sabe si va a volver a suceder", comentó Javi Rodríguez a Europa Press antes de la semifinal ante Alemania. El madrileño no olvida que en el balonmano actual hay "un nivel muy alto donde cualquiera puede ganar a cualquiera" y que por eso "tienes que ir día a día". "No te puedes poner objetivos muy claros porque un día estás arriba, otro día abajo, es una montaña rusa. Tienes que ir partido a partido y ya está", aseguró. España llega a este duelo de semifinales tras tres partidos muy apretados ante Alemania, Croacia y Egipto. "Por lo menos estamos teniendo la suerte de que estos partidos están cayendo de nuestro lado, pero no nos hemos despistado porque puede ser así o puede ser de otra forma", indicó el jugador del FC Barcelona. "Yo creo que también tenemos un gen competitivo que en estos momentos de partido no sé qué pasa que vemos que lo podemos sacar. Esperemos que las semifinales sean más tranquilas y podamos sacarlas mejor", añadió al respecto el pivote de los 'Hispanos'. Sobre el choque de cuartos, donde estuvieron cuatro goles abajo ante Egipto mediada la segunda parte, Rodríguez cree que "se tiene que estar tranquilo". "Hay que ir ataque a ataque, defensa a defensa, porque no puedes hacer cuatro goles en un ataque. Al final conseguimos defender unos cuantos ataques y meter goles nos ayudó mucho en 7 contra 6, que no lo solemos usar mucho y salió bien", celebró. "Al final ellos han pasado más eufóricos que nosotros, porque es cierto que tenían el partido perdido a falta de seis segundos y querían recuperar la bola y meter el gol. Pero ahora las semifinales empiezan de cero y va a ser un partido completamente nuevo que tenemos que lucharlo para conseguir esa final", remarcó antes del choque con Alemania, que salió victoriosa en la fase de grupos por 33-31. Para el internacional, el combinado germano ha demostrado "un nivel muy alto". "Tiene gente joven, están jugando muy bien, y Uscins metió 14 goles contra Francia, así que hay que tener mucho cuidado con él, también con Golla, que es decisivo para ellos en ataque y en defensa", detalló. "Nosotros pondremos todo el esfuerzo y las ganas para ver si es posible sacarlo y ojalá poder estar en una final olímpica", recalcó el pivote, que ahora ya se ve con una medalla cerca que al inicio de los Juegos cuando está "un poco lejos". "Los Juegos son cada cuatro años y eso le da más importancia a intentar conseguir una medalla en esta competición, pero sí, además por lo que significan los Juegos, que junta todo el deporte y la experiencia que es. Así que sí, ojalá llevarnos una medalla porque con el tiempo después se recordará muy bien", Finalmente, Rodríguez se mostró "muy contento" de estar disfrutando de esta experiencia. "La verdad es que tampoco nos esperábamos estar viviendo todo esto que estamos viviendo ahora, pero ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar lo que nos queda y, por qué no, volvernos con una medalla", advirtió. En este sentido, no ve mal el traslado de París, centro de los Juegos, a Lille, donde se está jugando la fase final. "Creo que prefiero esto porque al final esto es más tranquilo, se descansa mejor. La villa está muy bien para vivir la experiencia, pero estás con mucha gente, mucho caos y aquí descansas mejor. Creo que para competir estás mejor aquí", admitió.

