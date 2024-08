Gabriela Guillén revela algunos detalles sobre sus memorias en las que Bertín Osborne no estará presente

Nuevamente protagonizando un revuelo mediático tras confesar que está escribiendo sus memorias, Gabriela Guillén ha adelantado algunos detalles sobre lo temas que se tratarán en ellas dejando claro que el padre de su hijo, Bertín Osborne, no será el protagonista. "No, no, no, mi vida, mi vida en general yo creo que es bastante interesante para muchas mujeres" comentaba la propia Gabriela ante los micrófonos de Europa Press. "De autoayuda, para las mujeres que van fuera de España" añadía. Centrada en su día a día, sus proyectos profesionales y el cuidado de su hijo, Gabriela se mostraba molesta cuando le preguntaban si estas memorias hablarán sobre Bertin Osborne: "¿Pero porque siempre tenemos que hablar de Bertín? hay muchísimas cosas más importantes que sacar de esto, sus vivencias y sus emociones... no hay que ponerle tanto la leña al fuego porque él también tiene sus circunstancias y yo las mías. Quiero plasmar eso en un libro". Dejando claro que no se cierra al amor y a volver a encontrar un hombre que la quiera, Gabriela confiesa que está viviendo un momento muy dulce de su vida en el que el principal motor es su hijo: "Estoy feliz con mi hijo, estoy feliz con mi familia. Para mí es una bendición, yo soy una persona muy creyente y yo creo que Dios me ha mandado por algo a mi hijo y estoy feliz". Tras unos meses que han sido especialmente complicados para ella en el posparto, Gabriela asegura que ahora se encuentra muy bien y que cuenta con el apoyo incondicional de su familia a pesar de la distancia: "Es vital. Me gustaría que estuviera toda mi familia realmente, pero bueno, es lo que hay. O sea, a distancia están siempre conmigo también".

Compartir nota: Guardar Nuevo