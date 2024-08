El TSJC niega que un juez haya citado a declarar a Turull o haya ordenado su detención

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha asegurado que el juez no ha ordenado la detención ni la toma de declaración del secretario general de Junts, Jordi Turull, pese a lo que habían asegurado previamente fuentes de de la Conselleria de Interior. "El juzgado de guardia de incidencias de Barcelona no tiene abierta ninguna diligencia, no ha ordenado ninguna detención ni ninguna citación para tomar declaración de ninguna persona en relación a la situación generada por la presencia y posterior ausencia de Carles Puigdemont hoy en Barcelona", asegura este jueves en un comunicado. En cuanto a los Mossos d'Esquadra, han dicho en un mensaje de X que "en relación con las informaciones aparecidas sobre Jordi Turull, Mossos no ha emitido ninguna orden de detención. La CGINF --Comissaria General d'Informació-- instruye las posibles responsabilidades penales de las personas relacionadas con la fuga de Carles Puigdemont".

