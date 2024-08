El K4 500 y el C2 500 masculinos suman sendos bronces en Paris 2024

El cuarteto formado por Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo y el dúo compuesto por Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno ha logrado este jueves las medallas de bronce en las modalidades de K2 500 Y C2 500 metros del piragüismo de los Juegos Olímpicos de París, mientras que el K4 500 femenino se ha quedado lejos del podio. Los primeros en lograr subir al podio han sido Domínguez y Moreno, que gracias a un gran tramo final han conseguido hacerse, con algo de suspense, con la tercera posición, mientras que el K4, después de un gran inicio, no ha podido aguantar su ventaja y ha finalizado tercero, un éxito que convierte a Craviotto en el deportista español con más medallas olímpicas de la historia con seis. En cambio, no ha podido haber nueva alegría ya que el K4 500 formado por Sara Ouzande, Estefanía Fernández, Carolina García y Teresa Portela no ha podido estar en la lucha por las medallas y ha terminado en la sexta posición.

