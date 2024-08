El hermano de Rodolfo Sancho confiesa que está "cargado de optimismo" ante la inminente sentencia de su hijo Daniel

Un año después de su ingreso en prisión en Tailandia tras el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023, Daniel Sancho está a punto de conocer su sentencia. Será el próximo 29 de agosto cuando el hijo de Rodolfo Sancho descubra el veredicto del juez, y aunque los escenarios pasan por una posible condena a pena de muerte si la Justicia tailandesa considera que fue un crimen premeditado, su defensa confía en que sea condenado por homicidio involuntario y en 8 años pueda estar de regreso en nuestro país. A pocos días del veredicto judicial, el actor ha roto su silencio y ha realizado un comentario que ha desatado fuertes críticas al hablar de cómo está sobrellevando el complicado momento que está viviendo su hijo y su posible condena capital: "Soy creedor de que lo que no te mata te hace más fuerte" aseguraba con una sonrisa en declaraciones a EsRadio. Una frase 'fuera de lugar' para muchos y por la que ha sido duramente criticado, aunque los ataques no han influido en su estado anímo, como nos ha contado su hermano Rodrigo Sancho, que una vez más ha ejercido de involuntario portavoz de su familia al revelar cómo se encuentra Rodolfo ante la inminente sentecia de su hijo Daniel. "Rodolfo está cargado de optimismo, que eso es bueno. Y está con su familia, con lo cual ya de por sí eso es bueno" nos ha contado, reconociendo que a pesar de su fuerza en estos momentos están siendo unos días complicados a la espera de conocer el veredicto del juez: "Imagínate como lo está viviendo" admite, dejando claro que a pesar de todo tiene "esperanza, que es lo último que se pierde". "Espera una sentencia lo más favorable posible. Pues por lo menos no sea lo más grave, sino lo más venidero" ha añadido, desvelando que "la idea" y "la esperanza" es que pueda regresar a España lo antes posible y que "su abuela, mi madre -que como confiesa es una "mujer fuerte"- pues esté más cerca de él". "Mi hermano siempre ha tenido un perfil bajo, eso debería contestarlo él porque no estoy en su lugar realmente" ha afirmado cuando le hemos preguntado por su actitud pública ante la expectación que ha desatado el caso de su hijo, evitando revelar ningún detalle de cómo se ha tomado Rodolfo que la jueza haya archivado la denuncia por violencia de género de la madre de Daniel, Silvia Bronchalo. Y confirmando que su hermano viajará a Tailandia para estar con su hijo cuando conozca la sentencia, su familia "esperaremos aquí el resultado y ya nos acoplaremos a lo que venga. Tendremos que pensar en eso, sobre todo. Y confiado en que sea una buena sentencia claro". "Hablé con él muy al principio, pero no es fácil la comunicación porque tiene limitadas las videollamadas. Es mi hermano el que más habla con él. Y mi madre de vez en cuando" ha revelado. Más hablador que nunca, Rodrigo ha preferido sin embargo no comentar la información que apunta a que Daniel compró film transparente para plastificar el suelo y las paredes de la habitación para asesinar presuntamente a Edwin Arrieta: "No tenía ni idea de eso. Sinceramente, mira, es que estoy currando, me voy ahora. Estoy un poco desconectado de lo que es las noticias en la tele y en la prensa. Prefiero no leer, la verdad. O sea, prefiero esperar y ya está. Es lo mejor para mí, seguro".

Compartir nota: Guardar Nuevo