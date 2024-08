El español Javier Pérez Polo se queda muy cerca del bronce olímpico

El taekwondista español Javier Pérez Polo cedió este jueves en el combate por el bronce en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, en la categoría de -68 kilos, ante el brasileño Edival Pontes, una medalla que tuvo muy cerca y se esfumó en los últimos segundos. El madrileño, de 27 años y desde hace más de 10 entrenándose en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, empezó mandando pero el desenlace del primer asalto se lo quedó el brasileño (3-3). Con todo, Pérez Polo siguió al ataque y, a los dos segundos del siguiente 'round', le puso el pie en la cara a su rival. Con claridad (6-4), el español forzó el tercer asalto. Ahí, Pérez Polo fue de nuevo al ataque, pero sus golpes no llegaron a puntuar. A menos de un minuto, Pontes sí enganchó dos impactos que le pusieron 4-0. El de San Fernando de Henares fue a por la remontada y se quedó a unos segundos y un golpe de lograrla (4-3), viendo escaparse su mayor triunfo tras dos medallas europeas y una Mundial. La jornada fue intensa para Pérez Polo, frenado en su camino por el uzbeko Ulugbek Rashitov, vigente campeón olímpico, en dos asaltos (7-3 y 3-3). Comenzó igualado el combate, con los dos oponentes tanteándose, aunque el uzbeko fue el que abrió el marcador con un puño directo, en el inicio de un asalto que se terminaría llevando con dominio (7-1), pese a dar un susto yéndose al suelo por un golpe en el pie derecho, que finalmente no fue nada. El nivel de Rashitov fue muy superior al de Pérez Polo, que necesitaba resetear para el segundo asalto. El español se tuvo que esforzar mucho más que su rival para dar con el peto o el caso de su rival, que cuando restaba poco más de un minuto encauzó su triunfo con una buena patada a la cabeza (3-0). La pierna ágil y precisa del uzbeko fue un dolor de muelas para el madrileño, incapaz de conectar un buen golpe hasta que empató el segundo asalto con un gran impacto en el torso (3-3). Sin embargo, como el golpe de Rashitov fue de más calidad, a la cabeza, le dio el 'round' y el combate, directo a la final. En la lucha por el bronce, el español no pudo recuperar la senda de la victoria con la que inició su participación en París con el bronce, después de ganar en su estreno al tailandés Banlung Tubtimdang (7-1, 2-2) y al francés Souleyman Alaphilippe, en cuartos de final.

Compartir nota: Guardar Nuevo