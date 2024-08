El director mexicano Manolo Caro aboga por el cruce de cine y literatura contemporánea

Guadalajara (México), 7 ago (EFE).- El director mexicano Manolo Caro se mostró este miércoles a favor de que la literatura contemporánea sea llevada a las pantallas con historias que reflejan la cultura y el contexto social de los países iberoamericanos.

“Es un paso muy inteligente no sólo de los realizadores, sino de la industria traer estas grandes novelas tan representativas de nuestros países”, declaró durante una charla con el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, en su natal Guadalajara (oeste de México).

El realizador visita la ciudad para filmar su próxima producción “Serpientes y escaleras”, la segunda que realiza en México luego de residir por unos años en España.

Caro afirmó que trasladar la literatura al cine es un arma de doble filo porque cada arte tiene una forma de contar las historias y reveló que al rodar la recién estrenada película 'Fiesta en la madriguera', basada en la novela de Juan Pablo Villalobos, tuvo miedo de no ser fiel al mensaje del relato.

“Juan Pablo me dijo una frase que creo que es la forma de llevar la literatura a lo audiovisual, que el libro no va a cambiar y ya está impreso, esto es otra cosa, estamos haciendo la película y si no nos desprendemos de ahí no vas a caminar para ningún lado y así lo veo”, expresó.

El director de la serie 'La casa de las flores' (2018, 2019 y 2020) y de la cinta 'Perfectos desconocidos' (2018) afirmó que con 'Fiesta en la madriguera' quiso serle fiel a su idea de involucrarse en proyectos relacionados al narcotráfico para no hacer apología de la violencia, pero la historia de Villalobos lo convenció porque toca la paternidad y cómo encontrar tu identidad.

En la charla, el escritor Juan Pablo Villalobos, quien radica en Barcelona, reveló que su proceso de escritura responde a su interés de reflejar el momento personal en el que se encuentra para transformarlo en personajes y en historias que signifiquen algo.

“(Mis novelas) es lo que me mueve, desde dónde estoy mirando y ese es mi lugar en el mundo en ese momento, cada libro es el lugar en el mundo en el que estoy”, dijo.

El autor de la novela 'No voy a pedirle a nadie que me crea' (2016), también adaptada al cine, señaló que vivir lejos de su país lo hizo resignificar México y a dialogar con su vida cotidiana tratando de no exotizar su cultura.

Villalobos reveló que sintió la necesidad de regresar a casa y contar su visión de ese retorno, además de presentar su nuevo libro 'El pasado anda atrás de nosotros' (2024) y su interés de emprender proyectos en suelo mexicano.

“Tenía necesidad de mirar el mundo desde ese lugar del que vuelve y que es un tema arquetípico de la literatura, el retorno a casa y ahora tengo ganas de escribir otra vez una novela que transcurra en México, pero nada que tenga que ver con la migración o con haberme ido sino con una maduración de las crisis y los problemas”, señaló. EFE

