EEUU condena los comentarios del ministro de Finanzas de Israel sobre la hambruna en Gaza

La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha expresado este jueves su "consternación" por los comentarios realizados por el ultraderechista ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, que a principios de esta semana sugirió que matar de hambre a la población gazatí podría estar justificado. "Estamos consternados por estos comentarios y reiteramos que esta retórica es dañina y perturbadora", ha señalado un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones al diario 'The Times of Israel'. Así, ha recordado que tanto el presidente de Estados Unidos como el secretario de Estado, Antony Blinken, han subrayado en repetidas ocasiones "la necesidad de poner fin a la crisis humanitaria en Gaza, eliminar cualquier obstáculo al flujo de ayuda y restablecer los servicios básicos para los más necesitados". Sin embargo, Smotrich dijo el lunes que Israel "no puede gestionar la guerra en la actual realidad mundial". "Nadie nos permitirá dejar morir de hambre a dos millones de civiles, aunque pueda estar justificado y ser moral hasta que nos devuelvan a nuestros rehenes", explicó entonces, en unas declaraciones que han levantado la polémica. "El humanitarismo a cambio de humanitarismo está moralmente justificado, pero ¿qué podemos hacer? Vivimos hoy en una cierta realidad, necesitamos legitimidad internacional para esta guerra", manifestó antes de afirmar que "entregan la ayuda porque no hay elección". Desde Naciones Unidas consideran que estas declaraciones son "completamente inapropiadas". "No hay ninguna razón que justifique la muerte de ningún civil en ningún lugar", ha puntualizado la organización.

